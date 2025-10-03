Taylor Swift lanza nuevo álbum, Cazzu habla de Inti y más noticias en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas horas se ha movido mucho la información en el medio del espectáculo tanto nacional como internacional. Si tú quieres mantenerte al tanto de lo que sucedió en las últimas horas, quédate a ver y leer este Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de hoy viernes 3 de octubre, entérate de los detalles sobre el lanzamiento del duodécimo álbum de Taylor Swift y de su proyecto cinematográfico para celebrar su regreso a la escena musical.

Belinda, Kenia Os y Danna Paola confirman colaboración

Las cantantes Belinda, Kenia Os y Danna Paola anunciaron durante el podcast con Apple Music que se encuentran preparando un tema juntas. "Se confirma que se viene una canción de la Trinidad del Pop Mexicano, con las chicas, Las Chicas Superpoderosas… Yo soy Bellota", declaró la intérprete de Oye Pablo.

Cazzu teme por el futuro de su hija Inti

Recientemente la rapera Cazzu habló en un podcast sobre cómo le gustaría que fuera su hija Inti cuando creciera. Además, confesó que aunque su pequeña no tendrá los mismos problemas que tuvo ella en su niñez, sí se enfrentará al hate, como "ser la hija de ...", pues tanto la argentina como Christian Nodal son personas muy mediáticas.

Taylor Swift lanza nuevo álbum

Este viernes 3 de octubre, la cantante Taylor Swift regresó a la escena musical con el lanzamiento de su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, el cual ya está disponible en todo el mundo. Además, este mismo día llegó a las salas de cine su proyecto cinematográfico The Official Release Party of a Showgirl.

