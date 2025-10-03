Taylor Swift y las exigencias a la NFL para dar el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX

California, Estados Unidos.- Una vez más el nombre de Taylor Swift da de que hablar, debido a que se ha filtrado la lista de exigencias que le habría puesto a ejecutivos de la NFL, cuando estuvo en negociaciones para ser la protagonista del show de Medio Tiempo para el Super Bowl LX. Según un empresario musical, la creadora de temas como Bad Blood, estaba en su derecho de estas peticiones.

El próximo 8 de febrero del 2026, los dos equipos que lleguen a la gran final, van a disputarse el Trofeo Vince Lombardi, y como cada año, en el medio tiempo para un descanso, se realizará el tan famoso show en el que se puede ver a grandes artistas, como lo ha sido Madonna o Michael Jackson. Aunque para esta próxima ocasión se ha confirmado a Bad Bunny, mucho se especuló sobre el hecho de que Taylor estaría negociando su participación.

Ahora, una cuenta de Instagram, experta en espectáculos, acaba de afirmar que la intérprete de You Belong With Me, fue la primera en la lista para estar a cargo del show de Medio Tiempo, pero, que si no se cerró un acuerdo fue por las tres exigencias no negociables que quiso poner la novia de Travis Kelce: La primera, que le pagaran por el show, segundo, el derecho total del video del show, en el que promocionaría sus proyectos en el Super Bowl LX, y tercero, un porcentaje de los derechos televisivos.

Ante esto, un ejecutivo musical le comentó a Shuter Scoop, que consideraba que ante el nivel de artista que era Swift, tiene el derecho de pedir lo que desee y no darle nada gratis a la NFL, asegurando que la intérprete de Love Story, no pidió estar, sino que le pidieron estar y ella sabe lo que vale ahora, y no piensa dar su trabajo gratis: "Ella no estaba pidiendo favores, estaba pidiendo respeto. Taylor sabe lo que vale. Sabe el tipo de audiencia que atrae, la atención mundial que genera. Ella no iba a entregar eso gratis".

El empresario, de la misma manera aseguró que él sabe que ningún artista, por más famoso que sea, como en su momento fue Bruno Mars, Shakira, y hasta una Lady Gaga, no recibieron dinero, sino que hasta invirtieron, pero que no considera justo que se esperare que "los artistas más grandes del mundo lo hagan por 'exposición'", agregando que Swift no la necesita, y ella solamente "quería un acuerdo que reflejara su valor", recalcando que para él, la NFL necesita a Taylor, no al revés.

Ella no necesita el Super Bowl. Pero el Super Bowl absolutamente la necesita a ella. Sin Taylor, es solo otro show de medio tiempo", concluyó.

