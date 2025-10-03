Taylor Swift rompe récords y estrena álbum 'The Life of a Showgirl' con una fiesta mundial en cines

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras confirmar su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, Taylor Swift no ha parado de emocionar a sus fans. Portadas de impacto, nuevas canciones que se convertirán en todo un éxito y, además, un proyecto en el cine que tiene sumamente feliz a la comunidad 'swiftie'.

Además, este fin de semana llega a México The Official Release Party of a Showgirl, un proyecto que promete celebrar la nueva 'era' en la carrera de una de las cantantes más exitosas de la historia de la música. Países como el nuestro, junto a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, tendrán un fin de semana entero para poder ver antes que nadie un poco del detrás de cámaras de lo que fue para Taylor producir su duodécimo álbum de estudio.

¿Qué es Party of a Showgirl de Taylor Swift?

Se trata de una experiencia cinematográfica de 89 minutos que acompaña el lanzamiento del nuevo álbum The Life of a Showgirl. Los fans podrán ver en la pantalla grande el estreno del videoclip The Fate of Ophelia, material exclusivo detrás de cámaras, videos líricos y reflexiones inéditas de la cantante. Más que una proyección, Taylor trató de convertir este proyecto en una celebración para que fans canten, bailen y compartan en salas de cine.



Una artista histórica

Hace apenas algunos días, la oriunda de Pensilvania marcó un hito histórico al convertirse en la primera y única mujer en superar los 100 millones de unidades certificadas de álbumes por la Recording Industry Association of America (RIAA), el organismo que valida las ventas musicales en Estados Unidos, incluyendo discos físicos, descargas digitales y reproducciones en streaming.

De esta forma, la intérprete de Shake it off se convirtió en la artista femenina más certificada de todos los tiempos en Estados Unidos. Su álbum más vendido, 1989 (2014), acumula 14 millones de copias, seguido por Fearless (2008) con 11 millones. Otros trabajos como Red (2012), Taylor Swift (2006) y The Tortured Poets Department (2024) alcanzan los 8 millones cada uno.

En total, acumula 116.7 millones de unidades equivalentes (incluyendo streams) y 137.5 millones en singles certificados. Este logro la sitúa en el sexto lugar entre los artistas con mayores ventas en la historia del país norteamericano, detrás de The Beatles (183 millones), Garth Brooks (162 millones), Elvis Presley (146.5 millones) y The Eagles (120 millones).

El éxito de The Eras Tour

Además de lograr ventas y reproducciones históricas, Taylor también tiene el récord de la gira más exitosa. The Eras Tour se convirtió en la gira de conciertos más lucrativas de la historia, con más de 2 mil millones de dólares en ingresos por boletos, 200 millones en mercancía y 250 millones por su película.

Por lo anterior, la ahora prometida de Travis Kelce se convirtió también en la mujer más rica de la música, con un patrimonio de mil 600 millones de dólares, según Forbes. Además del éxito en su carrera musical, Taylor vive un gran momento a nivel personal pues apenas el pasado 26 de agosto de 2025 anunció su compromiso con el jugador de los Kansa City Chiefs.

