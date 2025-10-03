Tragedia en Televisa: Reportan "muy grave" a productor de 'Big Brother' tras ser desahuciado

Ciudad de México.- Tristemente para Televisa, ha comenzado a circular una trágica noticia, sobre el estado de salud del reconocido productor de Big Brother y fotógrafo mexicano, Pedro Torres. A un par de meses de que se informara que habría sido diagnosticado con incurable enfermedad, y que por desgracia estaba desahuciado, ahora, hace unas horas un reconocido periodista ha salido a reportado como "muy grave".

A finales del mes de agosto, en TV Notas compartieron las declaraciones de un presunto amigo cercano del creador de Mediamates Group, empresa de marketig y publicidad, en las cuales aseguró que el productor de programas sumamente exitosos que fueron emitidos por el Canal de Las Estrellas, por desgracia fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y de la médula espinal, la cual no tiene cura y es degenerativa.

En las mismas declaraciones, el amigo del productor de Lucía: Noches de cabaret, asegura que Torres ya estaría deteriorándose rápido, pues tendría problemas para hablar, motivo por el que habría decidido reunir a toda su familia y gente importante, como su exesposa, Lucía Méndez, para despedirse de ellos de viva voz y externarles todo su amor y agradecimiento antes de que ya no pueda hacerlo: "Ha organizado varias reuniones para despedirse y decirles lo mucho que los quiere, antes de que sea demasiado tarde".

¡¡@ptorres celebra 40 años de carrera!! En #exclusiva platicamos con el productor y ha trabajado con los artistas más grandes, la mejores anécdotas aquí #TelevisaEspectáculos. pic.twitter.com/N6NYmvffeO — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) June 2, 2018

Ahora, a casi dos meses de este informe, el periodista mexicano de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, acaba de asegurar que él sabe de muy buena fuente que Torres, por desgracia, ya se encuentra muy grave, pues ya casi no tendría movimiento y solo era cuestión de días para quedar paralizado, y ya prepara video para todos sus seres queridos y el público: "El que me están diciendo que está muy grave, es Pedro Torres, pero muy grave. Ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse".

Finalmente, el presentador de Sale el Sol y de De Primera Mano, aseguró en su video, que el productor enfrenta "la forma más grave de la esclerosis múltiple" y que está siendo sumamente agresiva. De la misma manera, señaló que él ha querido ponerse en contacto con Torres para hablar y hacerle una última entrevista sobre esta situación, pero que no le ha respondido ni él, ni su equipo de trabajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui