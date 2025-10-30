¿Alexis Ayala, a punto de morir? El actor de Televisa habla de su 'delicado' estado de salud tras infarto

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, recientemente decidió brindar una entrevista en la que habló de su supuesto delicado estado de salud actual, a años de haber sufrido infarto, y que se predijeran que podría tener otro muy pronto, ¿acaso el actor de Televisa se encuentra a punto de morir?. De la misma manera, se ha dicho que podría padecer del mal de Parkinson.

Hace un par de días, Stephanie Ayala, habló sobre los temblores o movimientos sospechosos de los que tanto se habló mientras que era participante de La Casa de los Famosos México, y tras predicciones sobre otro infarto, sin embargo, no dijo que tenía dicha enfermedad, sino que aseguró que solo era un tic que le quedó tras su primera crisis de salud: "Él, con lo de su infarto y lo de la tiroides, está con sus doctores. Esos pequeños movimientos eran de repente por desesperación o ansiedad por la espera. Las esperas eran muy largas".

Ahora, durante el programa Hoy, pasaron una entrevista con el reconocido histrión mexicano, en la que declaró que uno de sus colegas le cuestionó sobre dicha enfermedad, y solo puede decir que no tiene dicha enfermedad y que está muy sano, por lo que aseguró que sus movimientos sí son un tic: "Justo 'El Flaco' me dijo, '¿que tienes parkinson?', y yo dije '¿qué?', y me dijo 'que tu hija dijo', y yo respondí, 'no sé que haya dicho mi hija, pero no tengo parkinson', pero ya me habían dicho antes porque muevo la cabeza o el pie, cuando estoy viendo".

El villano de Lo Que La Vida Me Robó, declaró que hay un nombre para es clase de movimientos, y solo puede decir que se siente bendecido por Dios por estar sano y espera seguir de esa manera, en especial porque siempre que se enferma es de gravedad y termina hospitalizado: "Hay mucha gente que hace este tipo de movimientos, que hay un nombre para eso pero no me acuerdo, pero no, afortunadamente no tengo, y bendito sea Dios, porque cuando me pasa algo siempre me voy al hospital".

Finalmente, declaró que espera seguir así de sano y señaló que a él no le preocupa que hablen de él, sino que le preocupa que pasará cuando ya no puedan hablar de él y sacar notas sobre cualquier aspecto de su vida, como su salud o vida amorosa: "Esperemos en Dios que no, y no me echen vibras que no son. El problema no es que hablen de uno, el problema es que si no hablan de uno, ¿de quién van a hablar?".

Fuente: Tribuna del Yaqui