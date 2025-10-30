Ernesto D'Alessio estalla en contra de 'Venga la Alegría' por "enfermar" a Lupita D'Alessio

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante, Ernesto D'Alessio, no pudo ocultar su molestia y explotó contra los medios de comunicación, como Venga la Alegría, que insistieron en preguntarle sobre el estado de salud de su madre, la cantante Lupita D'Alessio. El actor expresó su hartazgo ante los constantes rumores que aseguran que la intérprete de Mentiras atraviesa por un momento delicado, luego de que hace unos meses fuera vista utilizando un tanque de oxígeno durante una presentación.

El exparticipante de MasterChef Celebrity, visiblemente molesto, dejó en claro que su madre se encuentra en buenas condiciones y activa profesionalmente: "Ya estuvo, está bien de salud, ¿qué no la ven cantando? O sea, bueno, ya estuvo con el tema de la salud, ¿qué la quieren ver enferma o qué? No, no, no, ya párenle con el tema de la salud". En los últimos meses, Lupita D’Alessio ha estado en el centro de la atención mediática debido a diversas especulaciones sobre su estado físico.

En algunas presentaciones se le ha visto visiblemente cansada, lo que desató versiones sobre posibles problemas respiratorios. Sin embargo, la cantante ha aclarado en varias ocasiones que su salud está bajo control y que solo está viviendo los estragos naturales del paso del tiempo tras más de 50 años de carrera artística. Por eso, la 'Leona Dormida' ha anunciado su retiro paulatino de los escenarios, una decisión que, según ha dicho, responde más al deseo de disfrutar de su vida personal que a una enfermedad. Planea despedirse de su público con gira final, en la que agradecerá el cariño y apoyo a lo largo de su trayectoria.

Antes de mostrarse irritado por los insistentes cuestionamientos, el hijo de la icónica cantante compartió algunos detalles sobre los planes personales y familiares de Lupita, quien ya prepara su nueva etapa lejos de los reflectores: "Está haciendo planes para el año que entra, va a pasar el cumpleaños de mi hija Sarita, se va a ir a casa de su abuela, y ese tipo de cosas. Está muy feliz, entusiasmada y muy contenta".

Con estas declaraciones, Ernesto busca poner fin a las especulaciones en torno a la salud de su madre y dejar claro que Lupita D'Alessio disfruta de una etapa tranquila y familiar, mientras organiza su merecido retiro tras una vida entera dedicada a la música y al público que la ha acompañado por generaciones.

