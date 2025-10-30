¿Es inocente? Inés Gómez Mont fue detenida y liberada en EU; este sería el increíble motivo

Miami, Estados Unidos.- La reconocida expresentadora mexicana, Inés Gómez Mont, vuelve a estar en el centro del escándalo, debido a que se acaba de informar que habría sido detenida en Estados Unidos, pero las autoridades la habrían liberado de prisión a causa de un increíble motivo que para muchos ha resultado ser una inesperada sorpresa, ¿acaso las autoridades la declaran inocente?

En septiembre del 2021 se reveló que Gómez Mont junto a su esposo, Víctor Álvarez Puga, estaban en severos problemas legales, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión en su contra, acusándolos de serios delitos, como el de la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluso se mencionaron que estarían involucrados en fraudes en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sorprendentemente, pese a estas ordenes, ambos lograron escapar y por los últimos cuatro años estuvieron considerados como prófugos de la justicia, incluso se lanzó una ficha roja de la Interpol en más de 100 países. Pero ahora, el pasado lunes 27 de octubre, todo cambió, cuando se confirmó que en Miami fue encerrado por cuestiones de sus papeles de migración, por lo que oficialmente se conoce el paradero de la pareja.

Ahora, se ha dicho que no solamente Víctor fue el detenido ese día, sino que un periodista aseguró que él estaba en un auto de lujo, saliendo de su mansión y que la expresentadora de Ventaneando quien conducía y que también fue detenida en ese momento, pero que las autoridades decidieron liberarla, aparentemente por el hecho de ser madre de siete pequeños, que son ciudadanos estadounidenses.

Según los informes, las autoridades sabían que si encerraban a Mont, sus siete hijos quedarían bajo la custodia del estado, por lo que decidieron dejar que ella fuera liberada para que se quedara con los pequeños, pero, al parecer no tendría lo posibilidad de escapar y esto podría significar que pronto, ambos serían deportados a México y los menores quedarían bajo el cuidado de su tutor legal.

