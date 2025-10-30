Horóscopos Nana Calistar HOY VIERNES 31 de OCTUBRE: El Universo tiene un mensaje para ti

Ciudad de México.- El Universo tiene un mensaje para ti este viernes 31 de octubre de 2025 y Nana Calistar te lo hará saber. Sus horóscopos llegan con una mezcla de advertencias, oportunidades y cambios que pondrán a prueba el carácter y la paciencia de cada uno de los 12 signos del zodiaco. Lee con atención los horóscopos de Nana Calistar y descubre cuál será tu fortuna en el trabajo, amor y dinero. Si el mensaje te resuena es para ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY viernes 31 de octubre de 2025

Aries

Aries, el universo te está sacudiendo el tapete: energía al tope y la tentación de lanzarte a lo que quieres sin mirar atrás. Pero ojo: respira antes de explotar. En el amor podrías sentir un "ya basta" y en lo económico, cuida la impulsividad. Aprovecha para arrancar un proyecto pendiente… pero con los pies en la tierra.

Tauro

Alguien muy tuyo podría mostrarte su doble cara, sí , esa que sonríe de frente y cuchillo atrás. No te vuelvas paranoico, pero tampoco vendas tu paz al mejor postor. Es buen día para filtrar tu círculo, decir no, y valorar lo que sí suma.

Géminis

Tremenda montaña rusa de humor: subes, bajas, te lanzas… y te detienes. Pero precisamente en ese caos está tu creatividad. Hay ideas rondando que pueden despegar si no les tienes miedo. En el amor, no te automultes: si alguien te gusta, dilo y ya.

Cáncer

Cáncer, corazón sensible, podrías sentir que el ánimo te traiciona. Y está bien: no todo es productividad. Lo importante es que no te consuma la melancolía. Alguien nuevo podría entrar o una luz aparecer. No cierres la puerta por pena.

Leo

Leo, hoy es de esos días donde el amor se mide: o te lo dan, o lo reclamas. Si estás en algo que ya no se siente, mejor soltar. Y en lo personal, no pidas lo que no estás dispuesto a dar. Tu valor lo creas tú y nadie más.

Virgo

Dejar atrás lo que ya no funciona es la única opción. El pasado estuvo bien, pero mañana te pide que le cierres la puerta. En lo laboral se mueve algo y, aunque no lo veas venir, es para bien. Más firmeza, menos "¿y si…?".

Libra

Podría llegarte alguien que te carga con culpas ajenas, no permitas que sea tú quien cargue ese equipaje. Tú eres noble, sí, pero no significa que debas ser la "basura" emocional de otro. Saca el escudo, elige paz.

Escorpio

Los fuegos internos se activan: pasión, deseo, tensión. Si tienes pareja, despiétenla. Si estás solo, abre un poco el radar. Pero ojo: distingue entre fuego que quema y fuego que calienta.

Sagitario

Sagitario, el universo te dice: "sí, puedes, pero con cabeza". Tu mente quiere correr maratón, tu cuerpo quizá solo quiere estirarse un poco. En finanzas, ojo a los gastos que se disfrazan de merecidos. Y en el amor, menos salto, más aterrizaje.

Capricornio

Tú haces el balance. Mira dónde estás, hacia dónde vas y si la dirección te late o te roba. Alguien del pasado puede reaparecer; no lo rehúyas, pero tampoco le des control.

Acuario

Acuario, todo lo nuevo se ve más sólido. Cambios, mudanzas, vueltas inesperadas. Pero relajito: la ansiedad puede jugar contigo. Usa ese empuje para construir, no para derrumbar.

Piscis

Piscis, tu espíritu tiene que bajarse de las nubes. Sí, los sueños están bien, pero la vida también exige zapatos que aguanten. No gastes energía en quien no la merece, y menos en fantasear sin plan.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.

Fuente: Tribuna del Yaqui