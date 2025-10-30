Juan Gabriel le cantó al Cártel de Cali, Rosalía vuelve a México y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos y sobre los estrenos más importantes de la pantalla y la música, tienes que ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en el medio artístico, así que no pierdas de vista lo que está en tendencia. Hoy conoce cuánto le pagó el Cártel de Cali a Juan Gabriel por un evento privado.

Rosalía es captada de visita en México

La reconocida cantante española Rosalía fue captada cenando pozole, flautas y agua de horchata en el restaurante La Casa de Toño en la Ciudad de México. La intérprete de Pienso en tu mirar se encuentra en tierras mexicanas como parte de la gira promocional de su más reciente producción musical: LUX.

Andrea Legarreta aparece muy bien acompañada

La conductora Andrea Legarreta publicó varias fotos junto al colaborador deL programa Hoy, Luis Carlos Origel, con el que acudió a la boda de la hija de Martha Carrillo, lo que desató especulaciones de un supuesto romance entre ellos.

¿Cuánto le pagaron a Juan Gabriel por cantar para un cártel?

Se reveló que Juan Gabriel asistió en los años 80 a una fiesta organizada por el grupo criminal, Cártel de Cali. Se dice que en aquel entonces, el fallecido intérprete de Amor Eterno recibió 500 mil dólares por su actuación, lo cual es aproximadamente 5 millones de pesos actuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui