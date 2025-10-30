Julión Álvarez confiesa cómo terminó cantando con Nodal y Ángela en palenque: "Yo ya no quería tomar"

Ciudad de México.- Luego de que se viralizaran los videos donde Julión Álvarez canta junto a Christian Nodal y Ángela Aguilar en Guadalajara, durante el palenque de las Fiestas de Octubre, el intérprete chiapaneco rompió el silencio en entrevista con Ventaneando, donde compartió detalles del inesperado encuentro y respondió, con su característico estilo, a los comentarios que surgieron en redes tras la difusión de las imágenes.

Julión explicó que el reencuentro con Nodal fue emotivo, ya que hacía más de una década que no coincidían en un evento. "Yo tenía 11 años, 10, 11 años que no veía a Cristian. A su papá lo conozco desde la época de los Picadientes de Caborca; es una agrupación también que cuando arrancamos Julión Álvarez y su Norteño Banda andábamos juntos".

Julión Álvarez cantante del regional mexicano

Créditos: Internet

El cantautor también aclaró que fue la primera vez que compartió con la hija de Pepe Aguilar, aunque la química sobre el escenario fluyó de manera natural. "Angelita no la conocía, empezamos a cantar, yo ya no quería tomar, me estaba echando un café, no queriendo la cosa, al mismo gusto nos echamos un vinito y la pasamos bien bonito".

Los videos del trío generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, desde elogios por la espontaneidad del momento hasta críticas por apoyar a la pareja que se colocó en el ojo público tras confirmar su romance. Julión, sin embargo, se mantuvo al margen de la polémica, enfocándose en destacar el talento y la trayectoria de su colega.

"Hoy muy exitoso, Christian, con muchos logros, con muchas satisfacciones en su persona, en su carrera, entonces, pues imagínese eso". Sobre una posible colaboración con Nodal o Ángela, Julión no dio detalles, pero dejó abierta la puerta a futuras sorpresas. Lo que sí subrayó es el cariño que le tiene a la familia Nodal, especialmente a Jaime González, padre de Christian, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

En cuanto a la controversia que rodeó recientemente a su padre, don César Álvarez, detenido por presunta portación ilegal de arma de fuego, aunque posteriormente se comprobó que contaba con el permiso correspondiente, Julión prefirió no ahondar en el tema, manteniendo el enfoque en su carrera musical. Actualmente, el intérprete de 'Te hubieras ido antes' se encuentra en plena promoción de sus nuevos temas 'Mi Decisión' y 'Siete Vidas', ambas compuestas por Joss Favela, y que prometen convertirse en nuevos éxitos dentro de su repertorio.

Después de 9 años, siendo uno de los pocos artistas que lo apoyó en sus inicios, Christian Nodal y Julión Álvarez cantando juntos nuevamente "Adiós Amor". pic.twitter.com/VTvpfwLrNt — Christian Nodal (@NodalEncantada) October 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México