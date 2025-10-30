Lady Gaga sufre terrible pérdida; habría ocultado muerte de familiar al no soportar la pena

Nueva York, Estados Unidos.- Un duro golpe ha recibido la cantante y actriz Lady Gaga al perder a un familiar. La noticia se habría mantenido oculta debido a que la intérprete de 'Bad Romance' no estaría soportando el dolor de esta terrible pérdida familiar, esto según información que el medio TMZ pudo confirmar este jueves 30 de octubre de 2025.

Se trataría de Angelina Calderone Germanotta, abuela paterna de Gaga. Que, según lo reportado por TMZ, murió a los 94 años el 12 de octubre de 2025 en Nueva York, sin que se dijera nada de su muerte. El funeral de una de las mujeres más importantes en la vida de Lady Gaga se celebró el 17 de octubre en Pompton Plains, Nueva Jersey, rodeada de familiares y amigos.

#ÚltimaHora | Reportan la muerte de Angelina Calderone Germanotta, abuela de la cantante Lady Gaga ??uD83DuDD4A? pic.twitter.com/k7lZLA0GEd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Cabe señalar que los detalles médicos sobre el fallecimiento no han sido divulgados oficialmente, pero fuentes cercanas a la familia indican que Angelina padecía enfermedades crónicas propias de la edad avanzada. La información compartida señala que la mujer, quien estaba a punto de cumplir 95 años, murió en su residencia, en horas de la madrugada, y se sabe que la familia Germanotta mantuvo una vigilia cercana. No se sabe si Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, estuvo presente en sus últimos momentos, pero su relación era cercana y constante, arraigada en tradiciones ítalo-estadounidenses que Gaga ha descrito como el "corazón" de su identidad cultural.

Angelina fue mucho más que una figura familiar para Stefani Germanotta. Como matriarca de la familia Germanotta, madre de Joseph (Joe) Germanotta, padre de Gaga, y esposa del fallecido Joe Germanotta Sr., representó valores de fortaleza, fe y compasión que permeaban el hogar neoyorquino donde creció la artista. Gaga ha revelado que su abuela fue una de las primeras personas en enterarse del abuso sexual que sufrió en su adolescencia. "Yo le conté a una de las personas que más confiaba en mí en el mundo, que era mi abuela, y ella me dijo: 'No voy a dejarte que nadie te haga eso otra vez'", relató Gaga en una emotiva conversación con Oprah Winfrey.

Cabe señalar que Lady Gaga ha rendido homenaje a su abuela en diversas ocasiones, describiéndola como "la mujer que cambió mi vida" y "mi guía silenciosa". En redes sociales, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento, pero se espera que comparta un tributo en los próximos días, dada la profunda conexión que mantenían.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México