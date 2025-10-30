"Mándenlo a rehabilitación": Kunno se lanza contra Emiliano Aguilar tras humillar a Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Después nueva cuenta, el reconocido influencer, Kunno, recientemente volvió a salir en defensa de su amiga, la cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, y en una entrevista ha causado shock al lanzarse en contra del polémico cantante de rap, Emiliano Aguilar, después de que este humillara a los Aguilar y también al cantante, Christian Nodal, pidiendo que lo manden "a rehabilitación".

Después de que Emiliano asegurara que en los Latin Billboard Award lo discriminaron por ordenes de su propio padre, Pepe Aguilar, se lanzó en contra de todos sus familiares y compartió una serie de fotos, como de él paseando perros pugs con collares con los nombres de Ángela, Nodal, Pepe y el resto de la familia, como Leonardo Aguilar, además de otras generadas por la Inteligencia Artificial.

Ahora, tras esto, en Despierta América, al toparse con Kunno, dada su cercanía a Ángela, le cuestionaron sobre temas personales, primero abordando los rumores de embarazo, en el que destacó que él jamás dijo que estaba en la dulce espera, sino que solo mencionó que daría una feliz noticia: "Ay, la gente siempre tergiversa la información, yo dije que era una sorpresa, no dije nada de eso, pero por eso la gente sabe lo que yo... y ella ya está bien, y sabe que la gente saca lo que tiene que sacar de la información, pero yo dije sorpresa".

¿Todo fue un escándalo montado? Emiliano Aguilar niega haber mentido sobre la invitación a unos importantes premios.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/dYgrnXrg4o — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 29, 2025

Pero eso no fue todo, pues cuando le cuestionaron sobre el intérprete de Con La Frente En Alto, y sus ataques contra la familia, a lo que fue contundente al asegurar que no iba a opinar nada de él, pero entre risas, dijo que mejor la mandaran a rehabilitarlo, pero que no quería dar una opinión sobre él o el hecho de que esté atacando a toda la familia Aguilar y hasta del cantante sonorense: "No opino, no opino, mándenlo a rehabilitación, no, no opino la verdad".

Finalmente, ante la insistencia de que se hable sobre él, señaló que él no tiene una opinión que quiera compartir, y que prefiere no hablar al respecto, debido a que prefiere mantenerse en el foco de atención de Emiliano: "No, no, no opino, la verdad es que no me importa ese personaje y no quiero meterme en su boca, porque, qué miedo".

Fuente: Tribuna del Yaqui