Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, hace inesperada confesión de Imelda Tuñón en 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- El reconocido empresario mexicano, Marco Chacón, que es mayormente conocido como el esposo de Maribel Guardia, recientemente brindó una entrevista para el programa de Venga la Alegría, en la que decidió sincerarse e hizo una inesperada confesión sobre su exnuera, la actriz y cantante, Imelda Tuñón, y de la batalla legal que enfrentan por el testamento de Julián Figueroa.

Como se sabe, tras el triste fallecimiento del actor de Mi Camino Es Amarte el pasado 9 de abril de 2023, con tan solo 27 años de edad, salió a la luz que en su testamento, dejó como heredero universal a su hijo, José Julián Figueroa, lo que significa que Imelda no tendría nada del también cantante y como albacea Chacón, pero, Imelda impugnó el testamento asegurando que la firma de su esposo era falsa, por lo que de ganar, ella recibiría el 50 por ciento de la herencia y el menor el otro 50 a su mayoría de edad.

Marco Chacón explicó a varios medios de comunicación la postura de Imelda, en la que señala que Tuñón estaría buscando un beneficio propio "Ella quiere la mitad de lo del niño. Nosotros no somos beneficiarios en ningún sentido".

En días recientes, Marco Chacón e Imelda se volvieron a encontrar en los juzgados, pero no hubo ninguna interacción más allá de la de los abogados "La vimos de lejos, nada más".

Ella no quiso ser la albacea porque aducía que no tenía tiempo y que no quería estar viajando a Cuernavaca

¿Podría afectar al caso? Marco Chacón asegura que Imelda Tuñón busca obtener parte de la herencia de Julián Figueroa.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/a5J1joxkLi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui