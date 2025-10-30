Mariana Seoane estalla en contra de exnovio de Juan Gabriel por fuerte motivo: "Me vale mad..."

Ciudad de México.- La tensión entre la reconocida actriz y cantante, Mariana Seoane, y Santaella, quien asegura haber sido pareja sentimental de Juan Gabriel, se intensificó esta semana luego de que él expresara públicamente su decepción hacia la actriz y cantante, a quien acusó de no haberlo apoyado en su obra de teatro. Las declaraciones de ambos han revelado una fractura en una relación que alguna vez fue cercana.

Santaella, conocido por su vínculo con el Divo de Juárez y por su trabajo en el medio artístico, lamentó que Seoane nunca asistiera a verlo a sus proyectos ni aceptara compartir escenario, a pesar de haberla considerado una persona muy cercana: "La consideraba mi amiga, la quise mucho, quise mucho a su mami… pero el que nunca viniera a verme o compartir escenario, pues te duele. El paso de los años te dice quién tiene que estar en tu vida y quién no".

La respuesta de la actriz de En Tierra De Esperanza no se hizo esperar y fue contundente. En declaraciones a la prensa, desmintió la versión de Santaella y lo calificó de ingrato: "Cuando la gente es malagradecida como él, pues así le va. Porque él claro que ha estado en mi casa, claro que hemos convivido y ni siquiera fue la persona que me invitó a ver la obra de teatro. Entonces, mejor que se quede calladito, se ve más bonito".

La intérprete de Mermelada, conocida por su carácter directo, se mostró molesta ante la insistencia de los reporteros por ahondar en el tema, y cerró con una frase que dejó claro que no piensa seguir alimentando la polémica: "Me vale madr...". Las diferencias entre ambos parecen venir de tiempo atrás, aunque no se habían hecho públicas hasta ahora. Mientras Santaella ha buscado posicionarse como una figura cercana a Juan Gabriel, Mariana ha mantenido una relación más discreta con el legado del cantante, aunque siempre ha expresado admiración por su obra.

En ese sentido, Seoane también fue cuestionada sobre el próximo documental que se prepara sobre la vida de Juan Gabriel, y aunque no dio detalles, sí expuso su expectativa: "Pues lo voy a ver, claro, igual que todo el mundo, estoy igual. Que digan la verdad".

La polémica entre Mariana y Santaella se suma a las múltiples voces que rodean el legado del creador de éxitos como Querida y Hasta que te conocí, donde los afectos, las memorias y las versiones personales siguen generando controversia. Por ahora, Mariana ha subrayado que no está dispuesta a tolerar lo que considera una injusticia, y que su verdad también merece ser escuchada.

