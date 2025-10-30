Multan a Junior H en Zapopan por cantar narcocorrido 'El Azul': Es vetado temporalmente de Jalisco

Ciudad de México.- El estado de Jalisco vuelve a ser foco de controversia por la interpretación de canciones que hacen alusión al crimen organizado. Esta vez, el protagonista es Junior H, uno de los máximos exponentes del corrido tumbado, quien fue sancionado tras interpretar su tema 'El Azul' durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre el pasado 28 de octubre.

De acuerdo con el gobierno de Jalisco, en la identidad está prohibido interpretar canciones que hagan apología del delito en eventos públicos. El cantante habría incumplido con los acuerdos establecidos, lo que derivó en una multa que inicialmente se estimaba en 400 mil pesos, pero que finalmente quedó en 33 mil pesos, según informó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, en apego a la nueva Ley de Ingresos.

Junior H

El alcalde también señaló que se buscará que el recinto del Palenque comparta la responsabilidad económica de la sanción, ya que existen convenios entre el gobierno estatal y los ayuntamientos para regular este tipo de presentaciones. "La multa debió haber sido de 300 mil tanto al palenque como al promotor, que es el que firma, el representante. Desgraciadamente, pues entró en la nueva ley de ingresos que será aprobada por el Congreso y no entra, y la multa es de 33 mil pesos", señaló el edil de Zapopan.

Aunque Junior H no enfrenta ninguna denuncia formal a nivel estatal, Franguie aclaró: "Yo creo que, sobre todo, independientemente de la multa, porque no es recaudatoria, pues que esa persona ya no tocará", una decisión que ha generado reacciones divididas entre sus seguidores y defensores del género.

La polémica se da en medio del auge del corrido tumbado, un estilo que ha conquistado a millones de jóvenes, pero que sigue enfrentando restricciones en ciertos estados por su contenido. 'El Azul', uno de los temas más populares de Junior H, ha sido señalado por autoridades por su presunta referencia a figuras del crimen organizado. Como parte de su gira 'Sad Boys Tour 2025', Junior H tiene programada otra presentación en Guadalajara durante noviembre, esta vez en la Plaza de Toros. Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades aplicarán nuevas medidas preventivas para ese evento.

La sanción ha encendido el debate sobre los límites de la expresión artística, la censura musical y el papel de los gobiernos locales en la regulación de contenidos culturales. Mientras tanto, Junior H continúa con su gira, respaldado por una base de fans que lo sigue fielmente en cada paso.

¡No le importó la Ley! uD83DuDEA8 Junior H desafió la prohibición y cantó "El Azul" en el Palenque de Fiestas de Octubre. Enfrenta una posible sanción de 400 mil pesos por incumplir la normativa contra narcocorridos en Jalisco, autoridades ya investigan.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/RyIc1QwMcj — DK 1250 (@dk1250) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México