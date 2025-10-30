Otra estrella de Televisa víctima de la delincuencia; denuncia sufrir vandalismo en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- La reconocida exestrella de Televisa y presentadora mexicana, Paola Durante, acaba de revelar que fue víctima de la delincuencia, debido a que recientemente, en una de las presentaciones de sus mandalas para el 2 de noviembre, sufrió por el vandalismo en su ciudad actual de vivienda, Puerto Vallarta. La exedecán mexicana se mostró devastada por lo sucedido.

Como parte del Día de Muertos, en el malecón de Puerto Vallarta, donde radica Paola, se creo una exposición para que la famosa y otros 22 artistas más presentaran las obras que crearon en honor a la hermosa tradición de noviembre en México. Sin embargo, pese a ser un día especial y una ofrenda que enaltece la cultura mexicana, por desgracia, el evento se vio opacado por actos de vandalismos, que dejó conmocionados a los artistas y visitantes del evento.

En una entrevista para De Primera Mano, la famosa declaró que su stand fue uno de los más vandalizados por la madrugada, mientras que no estaban siendo vigiladas por seguridad, señalando que parecía que fue con coraje, señalando que los aventaron y al inicio ella no creía lo que había pasado: "No tenía mucho tiempo para hacerlo; lo hice en tres días sin dormir ni comer, pero, la verdad, la gente estaba fascinada con el mandala de la catrina. Luego, en la madrugada, me dicen: 'Oye, que el letrero está tirado'. Yo dije: 'Qué raro, no hay aire'", reveló.

GRACIAS POR TANTO AMOR!!!!’???????????????? pic.twitter.com/XI04zEr7N8 — Paola Durante Oficial (@soypaoladurante) August 26, 2024

De la misma manera, la exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que están frustrados por la falta de protección en las obras y más por el hecho de que pese a que lograron restaurarlas, los terribles actos se repitieron de nuevo en la madrugada. Tristemente, Paola declaró que los daños a sus obras fue el peor: "Fueron varios stands, pero el más agredido fue el mío. Decoramos todo para que la gente disfrutara de esta tradición hermosa, y me dolió mucho tener que sacar mi mandala y mi catrina del stand".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que por desgracia perdió más de 100 mil dólares, debido a que además de lo invertido, no ha podido llevarla a otra exposición, debido a que no quería arriesgarse más a otro acto de vandalismo: "Me hablaron de un hotel para llevármelo allá, pero lo que me duele es que una tradición preciosa se vea afectada y no puedo arriesgar mi arte. Me dolió mucho, me la pasé el fin de semana llorando, pero dije: 'ok, no pasa nada, voy a seguir luchando' porque quiero seguir adelante".

Quiero ser feliz, la gente está molesta aquí en Vallarta y quieren que lo vuelva a poner, pero no puedo arriesgar mi arte", concluyó.

¡VANDALIZAN 'catrinas' de #PaolaDurante en Puerto Vallarta! EN VIVO, ella nos relata qué ocurrió y por qué solo se fueron contra su trabajo...#DePrimeraManouD83DuDC4C de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/QCFHDTCy2p — De Primera Mano (@deprimeramano) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui