¿Quién gana la Villa 360 en 'Exatlón México'? Él ganaría la Medalla Varonil este 30 de octubre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy polémicas y tensas, ya que los rojos estarían furiosos entre ellos por las pérdidas ante los azules, especialmente por el premio más importante para ellos, ya que según los spoilers de este jueves 30 de octubre del 2025, se ha dicho qué este equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también de la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aunque ya estarían incrementando sus porcentajes de victoria, y hasta ganaron la Batalla Colosal, la realidad es que en este jueves 30 de octubre, los escarlatas van a perder las dos recompensas que se jugarán esta noche y los azules dominaran.

Por otro lado, aunque afirma que no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, que es la quinta que se pone en juego del lado de los hombres, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, en el canal de YouTube antes mencionado, afirma que es muy probable que en esta ocasión se la queden los azules, al igual que la femenil, y que según las estadísticas sería para Koke Guerrero.

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes una vez más en esta semana, serán los azules, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos, por desgracia seguirán confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos se mantendrían en la Villa 360, completando una semana completa en las comodidades.

El día de ayer, las Azules salieron con todo a conseguir la Medalla Femenil. Consideran que es mejor que, en dado caso de care en manos rojas, se la lleve Mati, que alguna de las novatas.



Exatlón México lunes a viernes, a las 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/Ung3rKLdhM — Exatlón México (@ExatlonMx) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui