Rosalía en CDMX: Disfruta del pozole, piñatas y lanza su nuevo disco 'LUX'

Ciudad de México.- Rosalía volvió a dar de qué hablar en su paso por México al ser captada la noche del miércoles 29 de octubre cenando pozole en el tradicional restaurante 'La Casa de Toño', sucursal Parque Delta, en la colonia Narvarte. El momento, registrado en una transmisión en vivo por la propia artista en TikTok y difundido en redes sociales, muestra a Rosalía disfrutando por primera vez de platillos típicos como pozole rojo, enfrijoladas, flautas, enchiladas y agua de horchata, acompañada por los integrantes del colectivo musical 'Latin Mafia', con quienes ha colaborado en producciones recientes.

"Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien. Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga, está muy bueno, me ha encantado", comentó entusiasmada durante la cena, alrededor de las 21:00 horas. La visita ocurrió tras una jornada de promoción de su nuevo álbum 'LUX', que será lanzado oficialmente el 7 de noviembre vía 'Columbia Records'.

"CAPTAN a la cantante española ROSALÍA cenando pozole, flautas y agua de horchata en LA CASA DE TOÑO"



La cantante española Rosalía llegó a México como parte de la gira promocional de su más reciente producción musical, LUX.

Rosalía llegó a México el lunes 28 de octubre para encabezar una serie de actividades promocionales, incluyendo una 'Listening Party' privada en la colonia Roma, donde compartió con fans y prensa especializada los primeros adelantos del disco, estructurado en cuatro movimientos temáticos que exploran la mística femenina, la transformación y la trascendencia.

Durante su estancia, también fue vista comprando una piñata en un mercado local de la CDMX, un gesto captado por fans y que se volvió viral en plataformas como X (anteriormente Twitter), interpretado como una muestra más de su cariño por la cultura mexicana. No es la primera vez que la artista se deja ver en espacios populares del país: En visitas anteriores, desde 2019, ha recorrido mercados, taquerías y ha expresado públicamente su admiración por la música regional mexicana, colaborando con artistas locales en festivales y grabaciones.

'LUX', su cuarto proyecto discográfico, marca un giro experimental en su carrera, grabado con la 'London Symphony Orchestra' bajo la dirección de Daníel Bjarnason, de quien Rosalía es productora ejecutiva. El álbum incluye 18 temas (15 en versión digital) con influencias electrónicas, industriales, orquestales y líricas introspectivas en hasta 13 idiomas, incluyendo español, catalán, inglés, latín, siciliano, ucraniano y árabe. El primer sencillo, 'Berghain', lanzado el 27 de octubre, cuenta con la colaboración de Björk con quien ya trabajó en el single benéfico 'Oral' de 2023, y Yves Tumor, y ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

"El disco está inspirado en mujeres Santas, en el misticismo femenino, en Santas de alrededor del mundo."



Rosalía acude a México para presentar su nuevo disco "LUX"



Créditos uD83CuDFA5… pic.twitter.com/H5H23QbmGi — LOS40 (@Los40) October 30, 2025

El videoclip, dirigido por Nicolás Méndez, muestra a Rosalía seguida por una orquesta en escenas cotidianas que se transforman en místicas. Otras colaboraciones destacadas incluyen a Carminho, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz y Yahritza y su Esencia. El disco ha sido descrito por críticos como una "exploración sonora cruda y conceptual", alejándose del estilo urbano de Motomami (2022), que ganó múltiples Grammys y Latin Grammys.

En los últimos meses, Rosalía ha protagonizado momentos clave en la escena musical global: Su presentación en el 'Primavera Sound 2025', su colaboración con Rauw Alejandro en el EP RR (2023), su participación en el single 'New Woman' de Lisa de Blackpink y campañas de moda con marcas como Acne Studios y Dior. Además, ha sido reconocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y por su apoyo a causas medioambientales, como se refleja en temas de transformación personal en 'LUX'.

México ha sido un punto recurrente en la trayectoria de Rosalía. Desde sus primeras visitas en 2019, ha mantenido una relación cercana con el país, participando en festivales como el Corona Capital y mostrando un interés genuino por la cultura mexicana. Su presencia en 'La Casa de Toño' no solo confirma esa afinidad, sino que refuerza su imagen como una artista global con raíces afectivas en Latinoamérica. En redes, fans han celebrado estos momentos con comentarios como "Rosalía probando pozole por primera vez con Latin Mafia en Casa de Toño" y videos virales de la compra de la piñata, sumando miles de interacciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México