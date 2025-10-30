"Tuvo una sobredosis": Exintegrante de 'VLA' reveló que Majo Aguilar sufrió crisis en plena fiesta

Ciudad de México.- El reconocido exintegrante de Venga la Alegría y reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, acaba de asegurar que la famosa cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, tuvo una separación con su familia tras sufrir una crisis de salud, mientras que estaba en plena fiesta. El polémico comunicador aseguró que este mal momento fue a causa de que "tuvo una sobredosis".

Como se sabe, Majo es reconocida por ser la hija de Antonio Aguilar Jr., lo que la hace prima de Ángela Aguilar, sin embargo, pese a crecer juntas, actualmente las jóvenes cantantes no se llevan bien, incluso no fue requerida en la boda de la cantante y el sonorense Christian Nodal. Según informes, los problemas entre las primas, se desarrollaron a causa de los celos porque tienen la misma carrera y cantan en el mismo género.

Pero ahora, según el exparticipante de Survivor México, el motivo por que la sobrina y la hija de Pepe Aguilar está así, es por el hecho de que la familia Aguilar descubrió que durante su romance con Gil Cerezo tuvo problemas de adicciones, incluso asegura que sufrió de sobredosis: "La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque cuando Majo tuvo la relación con Gil Cerezo, en uno de los tantos momentos de fiesta, estaba en un restaurante bar muy exclusivo y tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció de algo que había consumido".

"Salió en una ambulancia por un motivo de sobredosis, pero es admirable porque ha salido adelante, a partir de ahí se atendió porque tuvo un problema con esas sustancias blancas".

Estas personas que la auxiliaron, la internaron, estuvo internada y eso ha sido un punto negativo con la familia Aguilar

Fuente: Tribuna del Yaqui