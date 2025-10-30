(VIDEO) Omahi no cumple con una actividad y El Tío Pepe lo confronta en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Diariamente, los participantes de La Granja VIP tienen que cumplir con una serie de actividades y desempeñar las funciones que el capataz les otorgue, mientras son supervisados por El Tío Pepe, el mayoral del reality show de TV Azteca. Sin embargo, no todos los granjeros cumplen a cabalidad con sus labores y uno de los más cuestionados desde que comenzó el programa ha sido el creador de contenido, Omahi.

Este jueves 30 de octubre de 2025, mientras sus compañeros aprendieron habilidades de charrería, el influencer se sentó y observó desde lejos la dinámica, por lo que El Tío Pepe lo abordó y le preguntó qué le impedía formar parte de la actividad. En ese momento, Omahi señaló que tenía un dolor en la espalda y que prefería guardar su energía para cumplir con sus roles, ya que resultó ser uno de los peones de esta tercera semana.

El mayoral La Granja VIP lo cuestionó sobre si había sufrido alguna lesión desde antes de entrar al proyecto televisivo o si, bien, se trata de un malestar adquirido por la incomodidad de dormir en la cama de paja. En respuesta, el famoso tiktokero dijo que el granero y la cama han resultado bastante incómodas durante esta etapa como peón, condiciones que lo han llevado a experimentar dolores en la espalda.

Como era de esperarse, los fanáticos del show se manifestaron en redes sociales sobre la actitud que mostró Omahi. Asimismo, en esta semana, el originario de Monterrey se atrevió a cuestionar las indicaciones por parte de la comediante La Bea, quien es la actual capataz, cuando ella se le acercó para pedirle un favor. La celebridad de internet ha sido uno de los integrantes más criticados del reality show.

Ya lo de Omahi cae en el descaro, urge una sancion, no quiere trabajar, no quiere hacer dinámicas y solo quiere dormir. Es justa una sancion o nominacion directa por no seguir reglas #LaGranjaVIP @lagranjavipmx @AdalRamones @Azteca @KristalSilva_ @Ferka @Flor_Rubio @LinetPuentees https://t.co/Cikv5UCYLz — Jessica Barron (@JessicaBar28) October 30, 2025

Omahi pone ultimátum

Durante una conversación con Jawy Méndez, Omahi mencionó que ya tiene una fecha límite para abandonar la competencia. En ese momento, el creador de contenido indicó que planea estar un periodo corto en el programa, a pesar de que esta decisión no le compete a él y, en caso de pedir su baja, en teoría debería pagar una suma económica que las producciones de este tipo de proyectos estipulan en los contratos de sus participantes.

Yo en este punto, te digo, yo no voy a los dos meses y medio, por decisión propia. Ya tomé la decisión, no hay manera... Ahorita yo digo, un mes, una semana y ya, chido", expresó Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, nombre real del granjero.

¿Quién es Omahi?

Según información de Revista Fama, Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, nombre real del granjero, es originario de Monterrey, Nuevo León, y tiene 30 años de edad. En la actualidad, el influencer es una de las figuras más influyentes en TikTok, donde supera los 30 millones de seguidores y acumula más de 625 millones de 'Me gusta' en sus videos. Gracias a ello fue considerado para formar parte de este prometedor proyecto televisivo.

¿#Omahi ya está listo para llegar a mis tierras en #LaGranjaVIP? uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83CuDF3EuD83DuDE4CuD83CuDFFC Todo el chismecito te lo contará #Mallezaa. uD83DuDC69uD83CuDFFB?uD83CuDF3EuD83DuDC4FuD83CuDFFC



uD83DuDC13 ¡GRAN ESTRENO! Este domingo a las 8:00 P.M. por #AztecaUNO. pic.twitter.com/orqRPHMfl6 — La Granja VIP (@lagranjavipmx) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui