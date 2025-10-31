Adiós 'Hoy': Conoce quién fue la segunda pareja eliminada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Ciudad de México.- Después de tres largas semanas de competencia de baile, la pareja que tuvo que decir adiós al programa Hoy, este viernes 31 de octubre, fue la conformada por los esposos, Jimena Longoria y Gualy Cárdenas, ya que se convirtieron en la segunda pareja eliminada del reality del matutino anteriormente mencionado, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Fue el pasado viernes 27 de septiembre cuando la reconocida expresentadora de Venga la Alegría, cuando sorprendió a sus millones de seguidores, cuando apareció en el matutino de Televisa, para confirmar que sería una de las integrantes de la séptima temporada del reality de baile, prometiendo que daría lo mejor de ella para esta nueva etapa de su carrera, de la que se dijo feliz y emocionada, destacando que estaba encantada de poder formar parte de esta emisión y que se le deje intentar probarse así misma que puede.

Pero, no solamente Longoria sorprendió en aquella ocasión al integrarse a dicho programa, pues poco después de la presentación de Longoria, Tania Rincón, le confesó que ya tenía pareja y que se trataba de su propio esposo, Gualy, con el cual formó parte de Inseparables en su segunda temporada. La pareja desde ese momento, prometió que darían lo mejor de sí para llegar hasta la gran final, y que afrontarían el reto con valentía.

Estas palabras la han cumplido en las tres semanas de competencia, sin embargo, el exparticipante de Survivor México y la expresentadora de TV Azteca, este viernes 31 de octubre, cerraron el mes y la semana, con la triste noticia, de que sus calificaciones fueron las más bajas de la tercera semana, por lo que se convirtieron en la segunda pareja en despedirse de la competencia.

Ante esto, la pareja en entrevista habló de su salida, siendo Jimena la primera en asegurar que ambos estaban "satisfechos, contentos y muy agradecidos", destacando que deseaban haber durado más, per que "las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar", destacando que por su parte, cree que Ema Pulido fue la mejor de las criticas, que fue muy justa y a veces hasta les ayudó con calificación. Por su parte, Cárdenas concordó y asegura que se va feliz y orgulloso.

Entiendo que es un personaje, que tiene un expertise muy grande. En nuestro caso, como estamos más limitados en el baile, sabíamos que no podíamos más. Tal vez otras parejas puedan diferir, pero nosotros sabíamos que no merecíamos más. Fuera de cuadro, siempre fue una gran señora", cerró Gualy.

Fuente: Tribuna del Yaqui