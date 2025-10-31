Belinda conquista con su disfraz, Nodal lanzará dueto con Vicente Fernández y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Mantente informado de lo que ocurre con tus artistas, programas y películas favoritas en un solo lugar: Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás las tres noticias más relevantes del mundo del entretenimiento, para que no pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de hoy 31 de octubre, mira el espectacular disfraz que lució Belinda en su fiesta de Halloween, la cual es conocida como 'Beliween'.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones

Durante una reciente entrevista, el actor Jesse Eisenberg confesó con emoción que va a donar uno de sus riñones a un desconocido, cosa que ya había intentado antes pero nunca recibió respuesta de la organización para hacerlo.

Christian Nodal anuncia colaboración con Vicente Fernández

El cantante Christian Nodal compartió con sus seguidores que lanzará un dueto con uno de los representantes más grandes que México ha tenido en el género ranchero: Se trata de don Vicente Fernández, quien falleció en diciembre del año 2021 luego de múltiples problemas de salud.

Belinda conquista este Halloween con el mejor disfraz

La famosa cantante Belinda realizó su tradicional fiesta ritual 'Beliween', evento al que asistieron decenas de artistas y creadores de contenidos. Para la edición 2025 de esta divertida reunión, la mexicana-española se transformó en 'Greta Gremlin', un personaje que aparece en la película de 1990 Gremlins 2: La Nueva Generación.

Los 3 mejores espectáculos del Top 3 de tribuna, presentado por Maja. uD83CuDFADuD83DuDD25 No te los pierdas. https://t.co/PT7YE44VdK#Espectáculos2025 #PlanDeSemana pic.twitter.com/uSmUaRy1MF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui