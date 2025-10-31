Captarían Lamine Yamal al serle infiel a Nicki Nicole en hotel de Milán; la cantante elimina sus FOTOS

Milán, Italia.- De nueva cuenta, el nombre de Nicki Nicole está dando de que hablar, debido a que recientemente, se ha dicho que el delantero español, Lamine Yamal, hace unas horas que habría sido captado al serle infiel a la cantante de origen argentino, con la influencer italiana de 20 años de edad, Anna Gegnoso, durante una fiesta en un hotel de Milán. Ahora, se cree que terminarían, porque la intérprete eliminó sus fotos con el futbolista.

Desde hace varios meses, la intérprete de Desquite y Plegarias, y el futbolista de origen español se encuentran en el radar ante su relación sentimental, que como se sabe, ha estado en medio del escándalo por temas de supuestas separaciones y reconciliaciones, sin embargo, ahora, se dice que habrían terminado su relación sentimental de manera definitiva, debido a una supuesta infidelidad de Yamal.

Este rumor ha comenzado a tomar fuerza este viernes 31 de octubre a través de X, anteriormente conocido como Twitter, debido a que han señado que el jugador del FC Barcelona, viajó a Milán con varios amigos, con los que haría fiesta en el hotel Armani de Milán, y que ahí estaba Anna, mientas que Nicole se encontraba en su natal Argentina. Aunque no hay pruebas de nada, se dice que pasaron la noche juntos.

"Infiel"



Porque Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gegnoso en un hotel de Milán. pic.twitter.com/8QMwb4bsuD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 30, 2025

Pese a que todo esto son simples especulaciones y rumores, de las cuales no se tienen pruebas en concreto, la reconocida intérprete de Ojitos Verdes ha avivado más los rumores, pues se ha compartido que eliminó todas las fotografías que tenía al lado de Lamine en su cuenta de Instagram. Sin embargo, hasta el momento, ni la cantante ni el futbolista se han pronunciado a este escándalo tan sonado.

¿Quién es Anna Gegnoso?

Anna es una influencer y modelo de origen italiano, la cual suele usar sus redes sociales para subir contenido sobre su vida cotidiana, desde sus skin care, hasta su rutina de sueño, patrocinios y muchas cosas más. En su cuenta de TikTok casi alcanza los dos millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene más de 700 mil seguidores. Según informes, en el pasado ya habría tenido que ver con Lamine.

uD83DuDEA8 | uD83DuDC94 Nicki Nicole elimina todas sus fotos con Lamine Yamal en Instagram uD83EuDD2F pic.twitter.com/4xBOQRpb0I — Fabrizio Laporta (@FabrizioLaparto) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui