Caso B-King y Regio Clown: Fiscalía del Edomex investiga empresa ligada a extorsión y narcotráfico tras doble homicidio

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está investigando el caso de los artistas colombianos B-King y Regio Clown, cuyo asesinato podría estar vinculado a actividades de narcotráfico. Hasta ahora, se ha arrestado a 16 personas, 10 de ellas extranjeras, y se ha identificado a un sospechoso conocido como 'El Pantera' como posible autor intelectual.

Las investigaciones revelaron conexiones con la empresa Emprende Coin, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre México y Colombia. En Tepetlaoxcoc, se encontró el vehículo Mercedes Benz utilizado por los músicos el 16 de septiembre, tras salir de la Plaza Miyana en la Ciudad de México. En el transcurso de las diligencias, los agentes investigadores fueron interceptados por tres individuos y una mujer, quienes les preguntaron directamente por la razón de su presencia en el lugar.

Los individuos identificados. Créditos: Internet

Los individuos identificados fueron Yuli Catherine 'N', Yonier Alexander 'N' (conocido como Maxi), Samuel Leonardo 'N' y Juan Fernando 'N', todos originarios de Colombia. Según la Fiscalía, estas personas estarían involucradas en un esquema de extorsión conocido como 'gota a gota', operado mediante la empresa Emprende Coin. Mediante el testimonio de un testigo, datos que apuntan a una posible implicación de la compañía en actos de despojo y en delitos relacionados con la salud.

Los informes señalan que Emprende Coin tiene presencia en entidades como el Estado de México, Ciudad de México y Aguascalientes, donde opera bajo un esquema de préstamos que van desde los 500 pesos hasta un millón. Las condiciones impuestas a los solicitantes suelen ser tan estrictas que dificultan el cumplimiento de pago.

Como parte del proceso, las víctimas deben instalar una aplicación en sus teléfonos móviles, la cual otorga acceso total a sus dispositivos, incluyendo archivos personales, cuentas bancarias, redes sociales y ubicación en tiempo real. Con esa información en su poder, los operadores del esquema extorsivo recurren a tácticas de intimidación que incluyen mensajes amenazantes y agresiones físicas. Estas últimas son ejecutadas por un "grupo de choque" que acude directamente al lugar donde se encuentra la víctima, con el objetivo de presionarla para que cumpla con el pago del préstamo.

?? La @FiscaliaEdomex

hizo un trabajo de

muy alto nivel con el

esclarecimiento del homicidio de los músicos colombianos

DJ Regio Clown y B-King



16 detenidos (10 extranjeros)

Móvil: vínculos y deudas

con traficantes de droga de #Colombia y #UnionTepito #Tusi #CocoChanel pic.twitter.com/u9hwmnGzJN — Juan Carlos Alarcón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@amarilloalarcon) October 31, 2025

Con este contexto, la Fiscalía del Estado de México vinculó a Emprende Coin con el asesinato de los músicos B-King y Regio Clown a través de Yonie Alexander 'N', alias 'Maxi', señalado como operador de "tusi" para La Unión Tepito. Esta droga, elaborada con ketamina y MDMA, habría sido parte de eventos organizados por supuestos promotores que invitaron a los artistas a México.

En medio de las inspecciones, se cateó un inmueble en el rancho 'El Cayón', cerca del vehículo donde viajaban los músicos. Ahí se encontraron drogas, máquinas para contar dinero, pasaportes colombianos y documentos relacionados con bienes obtenidos de forma ilícita.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México