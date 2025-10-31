Conciertos de Morrissey en México cancelados por cuarta ocasión; esto es lo que deben hacer los fans

Ciudad de México.- Hace unas horas, el equipo de música del cantante británico Steven Patrick Morrissey, mejor conocido simplemente como Morrissey, anunció que, para la decepción de sus fans, no se presentará en los conciertos que tenía programados en algunos sectores de México. Por supuesto, esta situación generó la molestia de su público, ya que no es la primera vez que ocurre algo semejante. En TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

Aunque no se indica explícitamente la razón exacta, sí se da a entender que es por agotamiento; sin embargo, se desconoce si atraviesa algún problema de salud: "Informamos al público de la Ciudad de México y Guadalajara que, debido al agotamiento extremo del artista, los conciertos programados para el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y el 4 de noviembre en el Auditorio Telmex, no se llevarán a cabo", señala el comunicado.

Asimismo, se confirmó que todas las personas que adquirieron un boleto podrán solicitar su reembolso conforme al método utilizado para la compra. Por ejemplo, en el caso de haber comprado en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que se adquirió el pase de entrada. Es importante especificar que esto se realizará de acuerdo con los tiempos establecidos por la institución bancaria.

Comunicado

"Si tu compra fue a través de puntos de Ticketmaster o taquilla, podrás solicitar tu reembolso a partir del 7 de noviembre en el mismo lugar donde realizaste la adquisición", concluyó el comunicado. En caso de dudas, se recomienda consultar la página oficial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el también exintegrante de la banda de rock indie The Smiths no se ha pronunciado.

No es la primera vez

Con esta ocasión, ya sumarían cuatro los episodios en los que el público mexicano se ha sentido decepcionado. La primera ocurrió en 2013 durante el Festival Vive Latino, cuando se informó que no pudo viajar por motivos médicos; después, en 2023, canceló sus presentaciones en el país tras contraer una infección de dengue. Además, en febrero de 2024 se registró un hecho similar al actual, ya que la justificación fue “agotamiento físico”.

Fuente: Tribuna del Yaqui