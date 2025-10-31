Cynthia Butrón, ex de Nicandro Díaz, acusa a Mariana Robles de robarse herencia del productor de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida Cynthia Butrón, que es famosa por ser la ex del creador de melodramas, Nicandro Díaz, en entrevista para Venga la Alegría, ha decidido romper el silencio ante señalamientos en su contra, y acaba de acusar a Mariana Robles de robarse herencia del productor de Televisa. Robles hace días, afirmó que Butrón se ha apropiado ilegalmente de dinero y propiedades del exproductor de Hoy.

Ante los señalamientos, Cynthia afirma que la actriz de doblaje está mintiendo descaradamente, pues señala que ella se quedó con tarjetas de Nicandro y de ellas gastó más de un millón de pesos en asuntos personales, y que ha tratado de quedarse con propiedades, que legalmente no le pertenecen: "Que diga la verdad, pues ella se quedó con las tarjetas de Nicandro, gastó más de un millón de pesos, hizo compras personales, se fue de viaje, intento apoderarse del departamento de Playa del Carmen, autos, o sea, se ha apoderado ilegalmente de cosas".

Sobre la presunta escultura que dice que hay en una de las casas del productor de Gotitas de Amor, que sería de su madre, recalcó que es mentira, y que no hay orden de restricción en su contra, pues las que se puso al inicio del juicio ya expiraron y por ende no existen actualmente: "En esa casa no había absolutamente nada, de nadie, que comprueben las cosas, y entonces, la orden de restricción es totalmente falsa, no hay ninguna. Efectivamente se me puso una al principio, que después se quitaron".

“Que ya me dejen tranquila”, Mariana Robles responde a las declaraciones de la familia de Nicandro Díaz, asegura que ella nunca pidió nada y no busca tomar acciones legales. uD83EuDD28#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o… pic.twitter.com/4vpwsB4I4c — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 23, 2025

Ante esto, declaró que Gerardo Quiroz podía decir lo que quisiera, pero que legalmente ella tiene el 50 por ciento de lo que creó Nicandro, y el otros lo tienen sus hijos, porque así está estipulado en su acuerdo de divorcio y en el testamente del difunto productor: "Legalmente soy propietaria del 50 por ciento, por la sociedad conyugal, por lo que tengo todo el derecho de proteger nuestro patrimonio, el otro 50 por ciento es de mi hijo, y lo que acabas de preguntar, él lo tiene que aclarar, que rinda las cuentas".

Finalmente, aclaró que al estar por bienes bancomunados, ella se quedó con el 50 por ciento, y el otro 50 por ciento que se quedó Nicandro, al morir, en su testamento dejó como herederos universales a sus hijos, y no había nadie más: "Divorcio sí se llevó a cabo, lo firmamos el 18 de diciembre, muy a pesar nuestro, porque ahí terceras personas se involucraron para culminar esto para su beneficio. Nos casamos por bienes bancomunados, está reconocido, o sea, legalmente tengo el 50 por ciento".

"Ella se quedó con las tarjetas": Cynthia Butrón, exesposa de Nicandro Díaz, le responde a Mariana Robles, quien la acusó de robo.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/5BGGTd4gn9 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui