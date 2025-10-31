¿Dejó de caminar? Alejandra Guzmán estremece a fans con FOTO tras delicada cirugía en la columna

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, la cantante Alejandra Guzmán desató la preocupación de miles de fanáticos y compañeros dell medio artístico tras confirmar que cancelaría su gira Brilla Tour debido a serios problemas de salud. Aunque tanto la rockera como su familia han sido muy herméticos al hablar del tema, recientemente ella misma estremeció a sus seguidores al compartir una inesperada fotografía en las redes.

Como se recordará, fue a inicios del mes de octubre cuando Pati Chapoy compartió en el programa Ventaneando que la intérprete de Llama por favor había sido sometida a una intervención quirúrgica por complicaciones derivadas de problemas crónicos en la cadera y la columna. Después de semanas en silencio, la mañana de este viernes Alejandra publicó una fotografía en redes sociales de su torso a través de una radiografía, en la que se observan placas de metal en la columna y el cuello.

'La Guzmán' acompañó la publicación con la frase "abrazo biomecánico" y de inmediato recibió decenas de mensajes de apoyo. La cantante atraviesa una etapa de recuperación física que la ha obligado a pausar sus actividades profesionales. La cirugía, realizada en octubre, fue resultado de complicaciones médicas que Guzmán ha enfrentado desde hace años, derivadas de procedimientos estéticos que afectaron su salud vertebral.

La imagen compartida en redes sociales ha generado una ola de mensajes de apoyo por parte de sus fans, quienes reconocen la valentía de la artista al mostrar su cuerpo intervenido. La cancelación de sus shows se anunció oficialmente en julio, con la promesa de reprogramar los conciertos para 2026. Guzmán tenía previsto presentarse en varias ciudades de México y Estados Unidos, pero decidió priorizar su salud tras una cirugía inesperada posterior a su espectáculo en Monterrey el 18 de julio.

Durante los últimos años, Alejandra ha enfrentado múltiples intervenciones médicas, algunas de ellas relacionadas con los polímeros que le fueron inyectados en los glúteos hace más de una década. A pesar de los altibajos, la intérprete de Reina de corazones ha mantenido una actitud combativa, compartiendo con su público los momentos más difíciles de su proceso.

Sumado a esta situación, en 2024 'La Guzmán' se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que sufrió la muerte de su madre, doña Silvia Pinal, lo cual representó un fuerte golpe para la famosa y toda la dinastía Pinal.

