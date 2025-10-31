Ella Bucio sufre inesperada muerte y Antonio Rosique así lamentan su pérdida en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Tristemente, mientras que la reconocida atleta mexicana, Ella Bucio, se encuentra participando en la novena temporada del Exatlón México, se informó que hace unos días sufrió la inesperada muerte de uno de sus seres más amados, su abuela, por lo cual el presentador de la emisión, Antonio Rosique, se tomó un momento para lamentar su pérdida, señalando que tanto rojos y azules se unen a ella en este momento tan complicado.

Después de dos meses en las playas de la República Dominicana, al haber estado en Draft El Ascenso y ahora en la emisión del Exatlón México, por desgracia, Ella vivió un momento sumamente complicado, debido a que se le informó que su abuela, había perdido la vida, y aunque no salió exactamente que le pasó, la campeona de parkour se mostró devastada por la noticia y lloró desconsolada.

Incluso después de la noticia, mientras que estaba en competencia, Ella al haber ganado un punto, no pudo contener el llanto y se rompió en la pista, siendo consolada por sus compañeros. Ahora, una vez más, antes de comenzar la competencia por la Villa 360, el conocido como 'La Máxima Autoridad', se

Tengo demasiados pensamientos, demasiadas emociones. Es difícil ponerlas en orden, por un lado es muy difícil estar tan lejos de mi familia en un momento así. Si me he tomado mi espacio necesito mi tiempo para llorar lo que he tenido que llorar. He sacado muchísimas emociones me seguiré dando mi espacio y tiempo para poder darle a mi abuela el duelo que se merece

Fuente: Tribuna del Yaqui