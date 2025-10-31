Exmánager de Paquita la del Barrio conmueve al dedicarle una ofrenda este Día de Muertos

Ciudad de México.- Paquita la del Barrio fue una gran pérdida para el mundo del espectáculo tras su fallecimiento el 17 de febrero de 2025, a causa de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, aunque ya han pasado algunos meses, las muestras de afecto por parte de sus seguidores continúan, y prueba de ello es el homenaje que se realizará en memoria de la cantante veracruzana este Día de Muertos.

El tributo consiste en una catrina monumental elaborada por vecinos de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y es que, aunque Paquita nació en Veracruz, después de haber vivido por largo tiempo en el barrio de la Guerrero, en la capital del país, muchos habitantes de la zona —especialmente los de Tlatelolco— conservan un profundo cariño y un entrañable recuerdo de la intérprete de Rata de dos patas.

En entrevista para el programa de espectáculos Sale el Sol, el exmánager de Paquita la del Barrio compartió algunas palabras sobre cómo será este primer Día de Muertos sin la icónica cantante: "Una fecha muy difícil. Mira, ¿quién pensaría que íbamos a estarle poniendo una ofrenda, no? Recordarla de esta manera tan triste. Y bueno, pues bien lo decía una canción de ella, ¿no?: Nadie se muere cuando no se olvida", externó con evidente nostalgia.

Leyenda

La forma en que planea recordarla este sábado 1 de noviembre será con una ofrenda montada en su local El Rincón del Inútil, ubicado dentro del mercado de la Guerrero. En ese sitio colocó una réplica de la urna con un diseño de mariposa, y manifestó con profunda emoción su deseo de que, cuando llegue su momento de partir de este mundo, pueda descansar en ese mismo lugar.

Un poco de Paquita la del Barrio

Según información disponible en línea, su nombre completo era Francisca Viveros Barradas. Nació el 2 de abril de 1947 en Xalapa, Veracruz. Cuando tenía apenas 15 años consiguió empleo en el Registro Civil de su pueblo, donde conoció a su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, quien se desempeñaba como tesorero de la Presidencia Municipal. Él le llevaba 18 años de edad y juntos tuvieron dos hijos, Iván y Miguel. Lamentablemente, con el tiempo, Paquita descubrió que su pareja tenía otra familia. Tras la decepción, decidió abandonarlo y dejar a sus pequeños al cuidado de su madre para viajar a la Ciudad de México en busca de cumplir su sueño artístico.

Fuente: Tribuna del Yaqui