(FOTOS) Julia Fox causa revuelo en Nueva York por su disfraz de Jackie Kennedy tras el asesinato de JFK

Nueva York, Estados Unidos.- Julia Fox es una actriz y artista italiana que ganó gran popularidad tras su participación en la película Uncut Gems (2019). A pesar de su prometedora carrera, en esta ocasión se encuentra recibiendo comentarios muy hirientes, pues muchos internautas consideran que el disfraz que eligió para Halloween no fue apropiado y que, por el contrario, resulta reprobable.

La modelo apareció el jueves 30 de octubre en la fiesta The Cursed Amulet en Nueva York vestida como Jackie Kennedy, justo en el momento en que asesinaron a su esposo, el entonces presidente John F. Kennedy, en 1963. Aquel fatídico día, la exprimera dama portaba un traje de dos piezas compuesto por falda y chaqueta rosa, acompañado de un sombrero a juego, cuando comenzaron los disparos mientras realizaban un recorrido en automóvil por Dallas, Texas.

El disfraz de Julia Fox

De hecho, la exnovia de Kanye West añadió al conjunto algunos detalles de sangre, pues como se sabe, la viuda quedó salpicada tras el ataque. Según declaraciones de Steve Gillon para People en 2022, Jacqueline decidió conservar la prenda como una forma de evidenciar la brutalidad del atentado contra el presidente. Actualmente, el icónico atuendo permanece, desde 1964, en las instalaciones de la Administración Nacional de Archivos en Maryland.

Muchos se molestaron por su disfraz

"Su decisión de no cambiarse de ropa, incluso después de que la animaran a hacerlo, fue un acto de extraordinaria valentía. Fue actuación, protesta y luto al mismo tiempo. Una mujer construyendo imagen y dignidad para exponer la violencia. Se trata del trauma, del poder y de cómo la feminidad misma puede ser una forma de resistencia. Larga vida a Jackie O", escribió la nominada al Premio al Actor Revelación en la edición 2019 de los Premios Gotham en su cuenta de Instagram.

julia fox as jackie kennedy for halloween party pic.twitter.com/2SIUEHZNnH — uD835uDCD5avs (@favspopculture) October 31, 2025

En la publicación, Fox aclaró que no lo hacía como un simple gesto de moda, sino como una "declaración", ya que considera que el hecho de que Jacqueline no se cambiara de ropa fue un acto de gran valentía, una manera simbólica de protestar y rendir homenaje al mandatario estadounidense. No obstante, algunos usuarios no comparten su visión y han calificado su elección de "irrespetuosa" e "insensible".

