Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 1 de NOVIEMBRE: Comienza el mes con energías renovadas

Horóscopos de Nana Calistar para HOY sábado 1 de noviembre de 2025

Aries

Ay, criatura del fuego, noviembre te sacude el corazón y te pone a prueba en lo emocional. Viene gente del pasado queriendo volver, pero recuerda: lo que se fue, se fue. Este mes se trata de renacer, de dejar atrás los corajes y enfocarte en lo que te prende el alma. Cuida tu carácter porque podrías decir algo que luego te pese.

Número de poder: 11.

Tauro

Tu corazoncito anda sensible, mi cielo, y Escorpio te pone intenso. Es momento de poner límites, aunque duela. No todo el que te sonríe te quiere bien. Noviembre te da la oportunidad de cerrar un ciclo y comenzar uno más sano. Dinero fluyendo, pero no derroches en lo que no necesitas.

Número de poder: 67.

Géminis

Ay, geminiano, andas como antena parabólica, captando energías de todos lados. Cuídate de chismes y envidias, porque hay gente que no soporta verte brillar. Viene una noticia que te cambia los planes, pero al final es para tu bien. Amor con altibajos, pero pasión a tope.

Número de poder: 54.

Cáncer

Tu energía anda revuelta, mi amor. Este inicio de mes trae recuerdos, sueños raros y señales del más allá; alguien que ya no está podría hacerse presente. Cuida tu energía y no te metas en dramas familiares. Tiempo de sanar heridas y abrir el corazón sin miedo.

Número de poder: 8.

Leo

Mi león brillante, noviembre te pone reflexivo y emocional. Hay cambios en casa o en el amor que te hacen ver quién sí está para ti y quién sólo jugaba. Dinero estable, pero no confíes en todo lo que te prometen. Se vienen días intensos, pero saldrás más fuerte que nunca.

Número de poder: 98.

Virgo

Ay, mi perfeccionista del zodiaco, suelta tantito el control que la vida te quiere sorprender. Este inicio de mes te abre caminos laborales o de proyectos que habías dejado en pausa. Ojo con la salud, sobre todo estómago y sueño. Un amor del pasado quiere volver, pero tú decides si lo dejas entrar o no.

Número de poder: 86.

Libra

Mi encantador Libra, el universo te anda moviendo el tapete emocional. Algo termina, pero algo nuevo y mejor empieza. No te resistas al cambio, porque viene crecimiento y paz. Tu energía está muy alta para atraer lo que deseas, así que pide con fe.

Número de poder: 33.

Escorpio

¡Feliz temporada, mi escorpio poderoso! Este es tu mes y el universo te pone en el centro de todo. Renaces como el fénix, cierras ciclos y sueltas culpas viejas. El amor se pone intenso y pasional, pero también revelador. Este mes todo lo que se oculta, sale a la luz.

Número de poder: 29.

Sagitario

Ay, mi arquero, noviembre te invita a poner los pies en la tierra. Estás soñando mucho, pero el universo quiere que concretes. Una oportunidad laboral o de viaje se asoma. Amor con comunicación complicada, pero si hablas con el corazón, todo fluye.

Número de poder: 34.

Capricornio

Mi cabrita trabajadora, noviembre te empuja a soltar cargas que no te corresponden. Mucho estrés acumulado, pero buenas noticias en lo económico. El amor podría sorprenderte con alguien que te admira en silencio. No le temas a mostrar tu lado sensible.

Número de poder: 56.

Acuario

Mi rebelde del zodiaco, este mes te trae un despertar espiritual fuerte. Sueños raros, intuición alta y señales por todos lados. No ignores tu instinto. Gente nueva entra a tu vida para enseñarte algo importante. Cuida tus palabras porque podrías herir sin querer.

Número de poder: 4.

Piscis

Ay, mi pececillo mágico, noviembre te revoluciona el corazón. Hay verdades que salen a la luz, pero te liberan. No te enganches con lo que no puedes controlar. Este mes es para sanar, cerrar heridas y abrirte al amor sin miedo.

Número de poder: 78.

