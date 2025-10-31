Poncho Herrera celebra a Dulce María por su segundo embarazo; y recuerda a su papá en Día de Muertos

Ciudad de México.- Tras el anuncio del segundo embarazo de Dulce María, Poncho Herrera no tardó en expresar su alegría por la noticia. El actor y ex integrante de RBD compartió su sentir con sinceridad y afecto: "Me dijeron, me dijeron y, pues, yo lo que le puedo decir es que lo mejor siempre y, pues, toda la felicidad y todas las bendiciones para ella y para toda su familia, que estoy seguro que están felices".

La enhorabuena llega en medio de una etapa significativa para ambos artistas, quienes compartieron escenario durante años y mantienen una relación cordial. Dulce María, quien recientemente reveló que espera a su segundo bebé, ha recibido muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas, entre ellos Poncho, quien celebró la noticia con palabras llenas de buenos deseos.

Muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas/ Créditos: Internet

Pero mientras la vida se abre paso, Poncho también atraviesa un momento íntimo y emotivo: Este es su primer Día de Muertos sin su padre. En este sentido, el intérprete compartió cómo planea honrar su memoria en una fecha tan especial para los mexicanos. "Con mucho cariño y con mucho respeto y eso", dijo con voz serena. Entre la emoción por la nueva vida que Dulce María espera y el homenaje íntimo que Poncho dedica a su progenitor, ambos artistas comparten un momento de transición, marcado por la memoria, la esperanza y el cariño que los une a sus seres queridos.

La comunidad de fans de RBD, siempre atenta a sus exintegrantes, ha recibido con cariño estas noticias, celebrando la maternidad de Dulce y acompañando a Poncho en su duelo con mensajes de apoyo y respeto. Porque en el universo de la música y la actuación, también hay espacio para la vida, la pérdida y el amor que permanece.

Alfonso Herrera felicita Dulce María por gravidez: "Muitíssimas felicidades. Ela sabe que é muito amada e que lhe desejo o melhor sempre" pic.twitter.com/o1n9vPEaf3 — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México