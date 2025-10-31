¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Supervivencia? Dramas y más para este viernes 31 de octubre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este viernes 31 de octubre queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo solo un color dominante en sus dos duelos, por lo que esto desataría nuevos dramas.

A tan solo unos cuantos días de la quinta eliminación en el reality deportivo de TV Azteca, la tercera entre los hombres, las cosas se están calentando, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia, en especial los azules, que en esas últimas cinco semanas, solo una vez no han perdido a un integrante, ya que la lesión de Aristeo Cazares lo dejó fuera de la competencia, manteniendo al azul en riesgo dentro, pero ahora, en esta ocasión podría ser diferente.

Según rumores y especulaciones en cuentas de spoilers, se ha comentado que mientras que los rojos y los azules se enfrentan en la Supervivencia, van a haber muchas tensiones, ya que al ser una de las competencias más importantes, dentro de los mismos rojos van a haber problemas a causa de las pérdidas y de la manera en que los azules están poniéndolos constantemente en aprietos, ganando puntos.

¡Sé parte de la batalla! uD83DuDCA5 Únete a la conversación y defiende a tu equipo favorito en esta Batalla por la Supervivencia. uD83DuDD34uD83DuDD25uD83DuDD35#ExatlónMéxico, hoy a las 7:00 p.m. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/PwZdGxxpe7 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 31, 2025

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este viernes 31 de octubre, se ha dicho que será una victoria de un único color, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero, va a ser el dominante en los duelos que van a realizarse, pues aseguran que están en una racha importante, además de que el ganar La Villa 360 el jueves 30 de octubre, les subió el ánimo y la confianza.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos por primera vez solo enviarían a uno.

La vida en la Barraca ha de ser muy dura y Humberto estalla al saber que otra vez desacomodaron sus cosas y no se secaron.



Exatlón México lunes a viernes, a las 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/jfaAOEM4H0 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 31, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui