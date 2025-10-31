Samuel Francisco García, guionista de TV Azteca, arrestado tras asesinar a mujer y tratar de matarse

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 30 de octubre, en México se vivió otro trágico feminicidio, debido a que se informó que el hombre identificado como Samuel Francisco García, desgraciadamente cometió un acto de brutalidad y asesinó a golpes a una mujer de nombre Daniela. Por fortuna, el sujeto anteriormente mencionado, fue arrestado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mientras que trataba de matarse.
El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, informó hace un par de horas, que Samuel, el cual asegura que trabaja cómo guionista de TV Azteca, fue el responsable de acabar de manera brutal, a la mujer identificada como Daniela, al interior de su casa, destacando que quiso eliminar toda evidencia, pero fue descubierto antes y por ello quiso quitarse la vida.
Según los informes, el guionista de melodramas como, Lo Qué Callamos Las Mujeres, golpeó brutalmente a su víctima, hasta que finalmente le arrebató la vida, y para tratar de eliminar todas las pruebas que pudieran inculparlo en el caso, habría tratado de incendiar la casa en donde ocurrió el siniestro, pero, que cuando trataba de hacer esto, se vio acorralado por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y por ello, trató de quitarse la vida, y así evitar ir a prisión.
Ante esto, el presentador de Imagen TV, declaró que para irse al otro mundo, en su intento de evitar ir a prisión y ser condenado por su atroz crimen, Samuel Francisco, tomó uno de los cuchillos a su alcanza y se cortó el cuello, justo segundo antes de que fuera arrestado oficialmente. Cabe mencionar que hasta el momento, Jiménez no ha revelado si está vivo o fallecido por sus heridas el guionista, pero se espera que pronto dé informes.
