Sean 'Diddy' Combs es trasladado a una prisión federal en Nueva Jersey: Conoce las razones

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs de nueva cuenta encabeza los titulares. Y es que el pasado jueves se confirmó que el músico acusado de transporte con fines de prostitución fue trasladado a una cárcel federal en el estado de Nueva Jersey, donde cumplirá el resto de su condena de 50 meses de prisión. Aquí te decimos todo sobre este movimiento solicitado por su defensa legal.

De acuerdo con reportes oficiales, la decisión se tomó luego de que la defensa del rapero solicitara su salida del centro de detención de Brooklyn, argumentando la necesidad de un entorno más favorable para su rehabilitación y para mantener contacto con su familia.

Diddy cumplirá su condena en una cárcel federal de Nueva Jersey. Foto: Internet

Desde su arresto, ocurrido el 16 de septiembre de 2024, Combs permanecía bajo custodia en el Metropolitan Detention Center (MDC) en Nueva York, una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones restrictivas. Sin embargo, su equipo legal presentó una petición formal para su reubicación en Fort Dix, una instalación federal ubicada en una base militar de Nueva Jersey que ofrece programas de tratamiento de adicciones y mejores condiciones para la reintegración social de los internos.

Semanas después, la Oficina Federal de Prisiones aprobó el traslado tras considerar la solicitud de su defensa y la evaluación médica que respalda su participación en un programa de rehabilitación por consumo de drogas.

El caso de 'Diddy' Combs ha generado atención internacional por el alcance de las acusaciones en su contra. Aunque fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y crimen organizado, el tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de transportar personas para la prostitución, delito que el juez Arun Subramanian calificó como "grave y con implicaciones sociales relevantes".

Además de la sentencia de cuatro años y dos meses de prisión, Combs deberá pagar una multa de 500 mil dólares y cumplir un periodo de cinco años de supervisión posterior a su liberación. La defensa sostuvo que el rapero, de 55 años, ha mostrado disposición a someterse a programas de rehabilitación y a colaborar con las autoridades para cumplir las condiciones impuestas por el tribunal.

¿Cuándo saldrá libre Sean 'Diddy' Combs?

De acuerdo con el cálculo de tiempo ya cumplido en prisión preventiva y las disposiciones del sistema penitenciario estadounidense, la fecha estimada de liberación de Sean Combs se fijó para el 8 de mayo de 2028. No obstante, este plazo podría reducirse si el interno mantiene buena conducta y completa satisfactoriamente el programa de rehabilitación dentro del centro de Fort Dix.

Fuente: Tribuna del Yaqui