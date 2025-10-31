¿Será realidad? Christian Nodal muestra primer vistazo de su colaboración con Vicente Fernández

Ciudad de México.- Christian Nodal está dando de qué hablar y, afortunadamente, en esta ocasión no es por un problema mediático. En sus redes sociales, compartió con sus seguidores que lanzará un dueto con uno de los representantes más grandes que México ha tenido en el género ranchero, se trata del apodado Rey de la música ranchera, a quien todos conocían como Vicente Fernández.

"Espero así suene mi viaje al cielo. Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan tan chingón", escribió el polémico cantante sonorense que en varias ocasiones ha declarado que uno de los artistas que más admira es el fallecido Chente. De hecho, aparentemente la canción que eligió para que todos pudieran disfrutar es Estos Celos.

En el clip, se observa a Christian bebiendo una copa de vino mientras una pequeña sonrisa aparece en sus labios. Este anuncio en realidad generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes expresaron su notoria impaciencia por escuchar finalmente el tema musical. No obstante, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier nueva información que comparta Nodal.

Precisamente, hace un par de semanas, el periodista de espectáculos Javier Ceriani reveló que María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, cuenta con los derechos de la música y no solo eso: dio permiso para que la disquera Sony Music autorizara nuevas colaboraciones. Entre los artistas confirmados se encuentran la colombiana Shakira, Maluma y hasta Majo Aguilar.

¡Christian Nodal REVIVIRÁ a Vicente Fernández para lanzar una canción! ¿Ya quieres escuchar esta colaboración? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/7JlBQG2orv — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 31, 2025

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre este esperado dueto entre Vicente Fernández y Christian Nodal. Cabe mencionar que, a pesar de la felicidad del esposo de Ángela Aguilar, algunos internautas comenzaron a criticarlo, asegurando que ha adoptado las costumbres de su pareja, quien suele realizar covers y compartir escenario con otros músicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui