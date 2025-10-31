Tras perder sus títulos, Príncipe Andrés enfrentaría nueva acusación en caso de Jeffrey Epstein

Reino Unido.- Después de que perdiera sus títulos reales, y que se comience el proceso para destituirlo de manera permanente de la Corona, el Príncipe Andrés al parecer está en severos problemas, ya que se dice que podría volver a enfrentar nuevas acusaciones relacionadas al caso Jeffrey Epstein, en su red de tráfico sexual, en el que se asegura que, abusó de la entonces joven de 17 años de edad, Virginia Giuffre.

Como se sabe, Virginia hace varios que alzó la voz junto a varias mujeres de la red de tráfico sexual de Epstein, exponiendo nombres de varios implicados, como el del hijo de la Reina Isabel II, el cual por esto fue destituido de su cargo en la Corona en el año del 2020. Desgraciadamente, la ahora difunta no vivió para verlo tras las rejas, debido a que se llegó a un acuerdo en el que se liberaba al exroyal de estas acusaciones.

Sin embargo, ahora, en este 2025, el escándalo volvió a su vida, debido a que se filtraron nuevas pruebas en su contra, al haber salido a la luz unos correos del hijo del difunto Príncipe Felipe de Edimburgo, con Jeffrey Epstein, en los que se evidenciaba que no cortó el contacto con él cuando había dicho, es decir, tras conocer su imputación y los cargos en contra de mujeres, además de un extracto de las memorias póstumas de Virginia, en el que asegura esto del ex duque de York: "Él creía que tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento".

Ante esto, el Rey Carlos III, lanzó un comunicado en el que oficialmente sacó a Andrés de los deberes reales y de la Corona, pues lo expulsó de Royal Lodge, además de que le retiró su título de duque y el de príncipe, por lo que de ahora en adelante solamente será conocido como Andrew Mountbatten Windsor. Sin embargo, esta no sería la única consecuencia, pues según informes de The Sun, Republic, un grupo de campaña antimonárquico, presionará para que se inicien investigaciones penales.

Según los informes el mencionado grupo, está dando instrucciones a sus abogados para que inicien procedimientos legales si existen "pruebas suficientes" de irregularidades en el caso de Andrés. El líder del grupo externó: "Si no nosotros, ¿quién? Es una acusación devastadora contra el sistema de justicia penal del Reino Unido, que tengamos que recurrir a una acusación privada".

La igualdad ante la ley es un principio fundamental de la democracia. Creo firmemente que existen pruebas suficientemente sólidas para justificar una investigación seria. La verdad debe prevalecer y debe verse que se hace justicia", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui