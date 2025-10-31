Tras ser desahuciada, Yolanda Andrade rompe en llanto en 'Montse y Joe' con mensaje ¿de despedida?

Ciudad de México.- Después de anunciar ser desahuciada, la reconocida presentadora y actriz mexicana, Yolanda Andrade, recientemente, en su regreso a Montse y Joe, se sinceró sobre el complicado momento que pasó por su delicado estado de salud en los últimos años, por lo cual no pudo evitar romper en llanto, y ante el público, compartió un emotivo mensaje, ¿en el que se despide de Televisa?

Después de tres años de estar al borde de la muerte ante crisis neurológica y meses retirada de su programa de Univisión, en constantes estudios médicos para definir lo que tenía, la reconocida presentadora, en entrevista para Venga la Alegría, dejó en claro que por desgracia no va a aliviarse nunca, pues confesó que los doctores, tras varias series de estudios, determinaron que tiene dos enfermedades incurables: "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios".

Tras hacer esta confesión, la actriz de Rosa Salvaje comenzó a tener más apariciones públicas, y finalmente, en este mes de octubre del 2025, regresó oficialmente al programa que comparte con Montserrat Oliver, para volver a sus labores como presentadora, con un gran optimismo. Sin embargo, en su regreso, Yolanda ha demostrado que pese a su regreso, no está del todo bien, y se conmovió al hablar al respecto.

Con la voz quebrada, intentando no llorar desconsolada y siendo apoyada por la presentadora de Reto 4 Elementos y por la actriz y cantante, Lucía Méndez, que estuvo de invitada, declaró que enfrenta una depresión, porque ya no logra reconocerse como persona, porque ve videos de antes de enfermarse y de ahora, y siente deseos de llorar, pues se siente atrapara en un cuerpo extraño: "Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces. Cuando yo me oigo digo 'no soy yo', cuando veo videos de antes me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo, atrapada en otro cuerpo".

Finalmente, aseguró que no tomen a mal sus palabras, pues en realidad sí le echa muchas ganas, pero es muy complicado porque pese a que quiere ser positiva, a veces el que su cuerpo no le responda le duele, y por ello pidió que todos los que tengan un familiar enfermo, le tengan paciencia y lo abracen: "No quiero ser negativa, soy positiva, le echo ganas; créanme que una persona enferma le echa ganas, pero el cuerpo no responde y eso es lo que me asusta más porque dices 'no soy yo o ¿qué pasa?'; ténganle paciencia a sus familiares".

