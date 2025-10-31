Tuvo 3 infartos: Tras delicada cirugía, actriz de Televisa reaparece con dura noticia de su salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana y presentadora, Maribel Fernández, la cual es artísticamente conocida como La Pelangocha, acaba de brindar una entrevista para el programa de Venga la Alegría, en la que dio una dura noticia sobre su salud, después de haber estado cerca de la muerte por una delicada cirugía y haber tenido tres infartos al miocardo, hace algunos años.

Ahora, después de enfrentar los tres infartos, una intervención quirúrgica, ahora, 'La Pelangocha', en una entrevista para TV Azteca, declaró con un gran sentido del humor que sigue viva y lista para seguir adelante con su trabajo, señalando que este año todavía no será necesario ponerla en un altar: "Bien, sigo bien, ahí les voy, ahí les voy, poco a poco, ahora sí que todavía, en este año no ponen mi foto del Día de Muertos".

De la misma manera, la exestrella de Televisa, declaró que a sus 72 años de vida, ha vivido muchas cosas que la han hecho más sabia: "Dios me ha dado la experiencia, a mis 72 años de vivir muchísimo, entonces, de vivirlo de todas las formas, he vivido de todas las formas posibles, ¿ya que me queda?, yo doy gracias a Dios por el día que vivo y el día que me vaya, irme tranquila".

"Dije, si es el momento de irme, me da mucho, nomás agárrame porque no me sé esa cruzada, pero si es el momento bien, porque ya me sentía tan mal físicamente, de verdad, que decía 'ya, ya señor, ya me cansé ya por favor', no podía dar ni dos pasos porque no podía respirar".

"Todos mis seres queridos ya llevan una parte de lo que debo para que se jod..., voy a dejar, ahora sí que 'ahí les dejo mi reputación para que la pateen', pero ya ni eso, ya está bien pateada".

¡Está tranquila! Maribel Fernández comparte cuál es su estado de salud después de haber presentado problemas en el corazón.



Fuente: Tribuna del Yaqui