(VIDEO) Así fue el deslumbrante 'Beliween' 2025, la exclusiva fiesta de Halloween que organiza Belinda

Ciudad de México.- Belinda es una de las españolas más famosas en México. Este pasado jueves 30 de octubre sorprendió a sus asistentes con su tradicional fiesta Ritual Beliween, un concepto que se repite cada año y siempre causa sensación en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, el tan esperado evento lleno de sorpresas tuvo lugar en el Castillo del Terror, en la Ciudad de México.

"Muchas gracias. Bienvenidos a mi Beliween 2025, ya saben que esta es mi época favorita del año. Quiero que se la pasen espectacular, que tomen, que se diviertan. ¡Bienvenido Beliween 2025!", se presentó al inicio del show. En redes sociales, la icónica cantante se hizo viral y muchos se emocionaron con el disfraz que eligió este 2025. Cabe recordar que en otras ediciones se ha caracterizado como Lucy Westenra (2024), así como cuando fue pareja de Christian Nodal, con el inolvidable dúo Mr. and Mrs. Frankenstein (2021).

¿De qué se disfrazó?

En este momento, Belinda se transformó en Greta Gremlin, un personaje que aparece en la película de 1990 Gremlins 2: La Nueva Generación. Llama la atención que dicha criatura no tiene género, ya que al beber un suero adquiere características femeninas. Sin embargo, si se le definiera de alguna forma sería como asexual. Debido a que la actriz suele ser elogiada por su mentalidad abierta, los internautas aplaudieron su elección.

BELINDA ESTA DISFRAZADA DE GRETA DE LOS GREMLINS AAAA pic.twitter.com/S7zDTgFV2R — vale uD83CuDFF9 (@flawlessbeli) October 31, 2025

Invitados

De acuerdo con información de Instagram, entre los asistentes más destacados estuvieron Aislinn Derbez, quien se caracterizó como Aaron Abasolo, y Karol Sevilla, que sorprendió por su gran parecido al personaje de M3GAN, protagonista del filme de terror homónimo de 2022. Asimismo, Mía Rubín y Tarik Othón llegaron disfrazados de vampiros, mientras que su padre, Erik Rubín, optó por un peculiar zombie.

Wendy en su fiesta de 'Wicked'

'Wicked' en México

Por supuesto, en otra parte de la ciudad se realizó una de las fiestas de disfraces más esperadas, organizada por Las Pérdidas con motivo del estreno de la nueva cinta que llegará a los cines el 21 de noviembre, protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Wendy Guevara se disfrazó de Glinda, Karina Torres de Elphaba, y Paola Suárez eligió al León de El Mago de Oz. De hecho, la invitada de honor fue Ceci de la Cueva, actriz que dio voz a Glinda en la película y también en la obra de teatro en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui