Zoraida Gómez sale en defensa de Eleazar Gómez tras ataques en 'La Granja VIP' y acusarlo de violencia

Ciudad de México.- Después de que el polémico actor, Eleazar Gómez, se instaló en el centro del escándalo, al ser acusado de violentar a su actual pareja, Miriam García, su hermana, la actriz de melodramas Zoraida Gómez, ha decido romper el silencio y salir en su defensa, además de repeler los ataques por participar en La Granja VIP, asegurando que todos mereces demostrar que están cambiando y mejorando.

Gómez en las últimas semanas ha dado mucho de que hablar, debido a que la presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, declaró que había violentado a su actual pareja, incluso una supuesta amiga de la hermana de Ian García, aseguró que si no lo denuncia es esperando que gane dinero en el reality y pueda pagar su indemnización, mientras que dentro de la emisión, las mujeres lo señalan de machista, misógino y afirman que es un cobarde y un traidor.

En medio de todo esto, la actriz de Rebelde, aseguró que ella solo puede decir que dejen de lado los prejuicios y que vean a su hermano por la persona que es, destacando que no es monedita de oro para caerle bien a todos, y que cada persona sabía la onda que tenía y la que no: "Agradezco profundamente a toda la gente que se da la oportunidad de conocer al ser humano, a la persona que yo conozco, que él siempre ha estado para nosotros y que su vida personal y privada, nadie es monedita de oro y cada quien sabe su rollo".

Ante esto, señaló que apoya a su hermano en el reality de TV Azteca, destacando que pese a todo lo que ha pasado, se debe de entender que él ha enmendado todos sus asuntos, haciendo referencia al tema de Tefy Valenzuela, señalando que al final del día, en este presente está demostrando que es mejor: "Apoyo muchísimo a mi hermano, me parece muy valiente que entrara a un reality a pesar de todo, que todos tenemos un pasado, pero también un presente que lo podemos hacer valer con acciones y con todo".

De la misma manera, señaló que como hermana del actor de Atrévete A Soñar, declaró que le duele todo lo que ve que le dicen, pero que está tranquila de saber que Eleazar sabe como jugar y entiende que todo lo que pasa dentro es eso, un juego y nada más: "Como hermana, siento horrible, todas las cosas que dicen que dicen, que lo están atacando, pero yo confío en su corazón, yo sé la persona que es. A mi me deja tranquila que él sabe que es un juego, y hay que saber jugar".

Finalmente, sobre el porque no va a las galas de TV Azteca, declaró que es por cuestiones de estrategias familiares que saben usar, y por eso no le dan importancia a lo que piensen los demás de si lo apoyan o no en esta aventura: "Su familia si lo apoya, su familia siempre lo va a apoyar y aquí estoy para decírselos, siempre lo vamos a apoyar en todo, simplemente que hay estrategias y hay cosas que dices: 'wey pues mejor no nos exponemos, mejor no estamos'".

"Nadie es monedita de oro": Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar Gómez de rumores de g0lp34r a su actual novia y de críticas por su participación en @lagranjavipmx



Fuente: Tribuna del Yaqui