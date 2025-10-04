Alexis Ayala pierde los estribos en entrevista y arremete contra periodista por este motivo

Ciudad de México.- El polémico actor de melodramas mexicano, Alexis Ayala, una vez más se encuentra dando de que hablar, debido a que perdió los estribos en plena entrevista, y con una muy evidente molestia en su tono de voz y expresión, el histrión arremetió contra periodista, a causa de un muy fuerte motivo. Actualmente, Ayala se encuentra en medio del escándalo de haber agredido a actriz de Televisa.

Ayala, dentro de La Casa de los Famosos México, habló sobre una antigua relación, de la que se dijo era sobre Paty Díaz, quién al escuchar al actor, decidió salir a contar su verdad, en la que afirmó que el galán de melodramas le fue infiel, la violentó y la amenazó con quemarla viva: "Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: 'Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran'. Le hablé a mi abogado, le dije que necesitaba hacer una denuncia, le expliqué todo y me dijo: ‘Por supuesto que sí’. Fuimos a hacer la denuncia".

Una vez fuera del reality show, en una entrevista para el programa Vaya Vaya, el reconocido exparticipante de Hoy Soy El Chef, declaró que el no pensaba habar al respecto, porque no era algo que tuviera importancia, destacando que no hablaba de Díaz y no tenía que decir nada a sus declaraciones: "La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés"

Pero, pese a estas negativas, durante el programa Todo Para La Mujer, uno de los presentadores quiso tocar el tema de las acusaciones de Paty y saber su postura, a lo que el actor de Lo Qué La Vida Me Robó, a lo que sumamente molesto lo interrumpió y aseguró que él jamás habló de ella: "No, no, no, porque eso ya me lo dijeron ayer y allí sí te voy a parar en seco, yo no mencioné a Paty Díaz. No tiene que estar nadie de mi pasado subiéndose a una hola que me pertenece a mí y que es de mi presente. Nunca dije un nombre".

Finalmente, Alexis le pidió a todo el equipo de Maxine Woodside que no toquen el tema porque deben de respetar a sus hijas, su esposa actual y sobre todo a él, que es una celebridad reconocida y respetada, destacando que aunque tenga mal carácter, no es violento: "Vaya, respeten mi presente, respeten a mi esposa, respeten a mi madre, respeten a mis hijas, pero, sobre todo, y me conoces, respétenme a mí. No dejemos que brinque el pasado. Puedo tener un carácter fuerte, pero nunca maltrato".

Fuente: Tribuna del Yaqui