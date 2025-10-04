Alfredo Adame le envía contundente mensaje a Lupillo Rivera por su incurable enfermedad

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente dejó a más de uno en completo shock, debido a que le envió contundente mensaje al polémico cantante de corridos, Lupillo Rivera, después de que se quebrara y llorara al hablar sobre su incurable enfermedad, deseándole lo peor con respecto a este tema que él mismo ha hecho público.

Como se sabe, hace un par de semanas "Empecé a perder el oído… con este ya no escucho nada, y con el otro me queda muy poquito. No escucho las alarmas en la mañana, no escucho cuando mi equipo me despierta, y lo que más me duele… a veces ya ni puedo escuchar bien cuando mis propios hijos me hablan. Eso me parte el alma".

"Es un mitómano, un mentiroso, un tipo bajo, vulgar, no creo que venga un solo libro, no creo que haya alguien en su sano juicio que le interese conocer la vida estéril de Lupillo Rivera.

"Es un mitómano": Alfredo Adame despotrica contra Lupillo Rivera, quien reveló los planes que tenía con Belinda cuando fueron novios.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/y7vZceBv4A — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 3, 2025

¿Qué le puedo desear? Pues que ojalá pierda los dos… que ojalá se quede sordo y ciego. A la gente que te desea el mal, devuélvesela

"¿Tú crees que Belinda va a querer tener hijos con ese sapo tetón?, yo creo que más bien, Belinda no tuvo la fuerza y el carácter para pararle el alto cuando este empezó a soltar el rumor de que andaba con ella y hasta se la tatuó, ¿Tu crees que ese ángel hermoso, con la carrera que tiene, va a necesitar de este sapo tetón?".

Fuente: Tribuna del Yaqui