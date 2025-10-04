¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de 'La Casa de los Famosos México' domingo 5 de octubre?

Ciudad de México.- Ha llegado uno de los momentos más esperados para los amantes del reality La Casa de los Famosos México tercera temporada, ya que este domingo 5 de octubre se realizará la esperada gran final para por fin conocer al ganador o ganadora de esta edición. Quédate a leer TRIBUNA para que te enteres de todos los detalles de la última gala, como dónde, a qué hora y cómo verla.

Como se sabe, solo cinco habitantes lograron avanzar las 10 semanas que durá el proyecto y el pasado miércoles se conoció al último eliminado de la temporada, que fue Alexis Ayala, quien a lo largo de todo el programa había liderado al cuarto Noche. Mientras que los afortunados de llegar a la final fueron Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Abelito y Shiky.

Sin duda alguna, esta temporada de La Casa de los Famosos México ha estado llena de sorpresas y no es posible predecir quién podría ganar el primer lugar. Como se sabe, en 2023 la tendencia estuvo muy marcada desde el inicio, pues Wendy Guevara causó furor de inmediato y terminó ganando el proyecto; mientras que el pasado 2024, Mario Bezares logró conquistar a las nuevas generaciones y fue quien apagó las luces de la casa.

¿Cuándo y dónde ver La Casa de los Famosos México?

Será mañana domingo 5 de octubre de 2025 cuando arranque la transmisión oficial de la última gala de la temporada, en punto de las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Si tú quieres enterarte quién será el ganador de LCDLF México, puedes seguir la transmisión a través de televisión abierta en el Canal de Las Estrellas y vía streaming por la plataforma ViX Premium.

Además, este 2025 la producción de La Casa de los Famosos también llevó la gran final a los cines mexicanos, en Cinépolis y Cinemex. El ganador de esta temporada, se llevará a casa un jugoso premio de 4 millones de pesos en efectivo, además de bonos adicionales que serán revelados durante la gala final. En estos momentos, las votaciones continúan abiertas para que los fans del reality puedan elegir a su ganador.

Fuente: Tribuna del Yaqui