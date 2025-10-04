"Duele muchísimo": Michelle Salas reaparece en muletas y revela su estado de salud

Ciudad de México.- La modelo y creadora de contenido mexicana Michelle Gallego Salas preocupó a sus seguidores en Instagram después de compartir un mensaje en sus historias que dejó a más de uno con dudas. Al parecer, la mujer de 36 años no la ha pasado nada bien durante este tiempo, pues desde hace un año enfrenta un problema médico que le ha causado mucho dolor y ha hecho que su vida transcurra entre periodos de mejoría y recaídas.

¿Qué problema tiene?

La hija de Luis Miguel sufre una lesión en el menisco, por lo que hay momentos en los que el dolor en la rodilla es tan intenso que no puede apoyarla: "Han sido días un poco duros para mí. Llevo ya casi un año con una lesión en el menisco. Ha sido un on and off, meses bien, meses mal. Básicamente es un tear y cuando la rodilla se bloquea duele muchísimo, al grado de no poder ni apoyar, pero luego se desbloquea y el dolor desaparece por completo", escribió la cantante.

En un principio, los médicos le informaron que no era necesaria una cirugía; sin embargo, el malestar persistió y decidió realizarse nuevos estudios. Recientemente se sometió a una segunda resonancia y, en los próximos días, sabrá si la solución será entrar al quirófano. Pero eso no es todo, ya que Michelle asegura que los cambios emocionales también le han afectado en este proceso.

Michelle Salas compartió una imagen (Captura de Infobae)

La bisnieta de Silvia Pinal recordó que en el pasado enfrentó una cirugía de ligamento cruzado y considera que quizá de ahí proviene la condición actual de su rodilla, aunque aún no ha sido confirmado por un especialista: "Creo que después de mi operación de ligamento cruzado nunca logré recuperar bien los músculos que sostienen la rodilla y eso afectó al menisco", explicó.

Historia de Instagram

Al final, Gallego Salas envió un mensaje de aliento a todos los que han atravesado una situación similar. Además, destacó la importancia de mantener una actitud positiva, al tiempo que se comprometió a mantener informados a sus seguidores sobre su evolución. Se espera que en los próximos días vuelva a pronunciarse en sus redes sociales para compartir una actualización, ya sea buena o mala.

#Tendencias | ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de 'La Casa de los Famosos México' domingo 5 de octubre?uD83DuDCFAuD83CuDF1Fhttps://t.co/PgyE9e3soa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui