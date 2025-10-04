Escándalo en TV Azteca: Ernesto Cazares enfurece y abandona competencia en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Una vez más, en TV Azteca se ha desatado un tremendo escándalo, debido a que en el más reciente episodio del Exatlón México, el reconocido atleta mexicano, experto en parkour, Ernesto Cazares, no pudo soportar las humillaciones de los rojos y enfureció con Mario Osuna, por lo que decidió abandonar la competencia mientras que se estaban jugando un punto decisivo en la emisión del reality del Ajusco.

Solo ha pasado una semana desde el estreno oficial del Exatlón México, y las tensiones entre los rojos y los azules ya están tomando caminos intensos, debido a que ante la excelente racha ganadora del equipo de Koke Guerrero, los del equipo de Mati Álvarez, están bastante tensos y desesperados por retomar el rumbo de emisiones pasadas, en las que solían ser los máximos ganadores en competencias como por la Villa 360.

Estos deseo de ganar, aumentaron la noche del pasado viernes 3 de octubre, ya que tras perder las comodidades de la casa grande, los rojos deseaban llevarse los dos Duelos de Supervivencia, para evitar que alguno de sus integrantes tuviera que ir al Duelo de Eliminación. Pero, mientras que estaban en dicha competencia, Ernesto inesperadamente tiró al suelo los elementos para su triunfo y se fue del campo de competencia.

¡Choque de campeones! Ernesto y Mono encendieron la pista y en el calor de la competencia algo inesperado sucedió...uD83EuDD2F



Exatlón México EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfVCjR pic.twitter.com/BjZuRDsPvv — Exatlón México (@ExatlonMx) October 4, 2025

Mientras que Ernesto y el denominado 'El Mono', estaban en la parte de puntería, el hermano menor de Aristeo Cazares no estaba teniendo su mejor momento y no había logrado a atinar a uno cuando Mario ya solo debía lograr que una de las bolsas de arena roja quedara justo en un plato. Al ver que Cazares no tenía nada, se acomodó en el suelo como si vacacionara y tuviera todo el tiempo del mundo para ganar, hecho que enfureció al atleta y se fue a sentar.

Ante el tenso momento, Koke, Doris del Moral y todo el equipo azul se fue a alentar a Ernesto para que volviera a competir, que lo hizo de nuevo de una forma magistral, ya que en poco segundos se emparejó con Mario que no podía conseguir el punto, que al final fue para Ernesto. Como era de esperarse, esto ya se ha viralizado en redes sociales y se ha acusado a Mario de manchar el nombre del Exatlón México. Estos fueron algunos comentarios.

¿Deportista? Es una basura, un fracasado que se cree lo máximo y que sin ayuda de producción ni a la final hubiera llegado la temporada pasada, así o más notorio cuando Koke se dejo ganar, da asco el simio ese, bien por Ernesto".

¡¿Quien de acuerdo que el mono vaya y rechin... a su madre?! Denigrada a la gran marca de Exatlón".

Mejor imposible... lo dejó en su lugar al Payaso del 'Mono'... que bueno que ganaron los Azules".

Koke le pide a sus compañeros que no caigan en las provocaciones del Mono. uD83DuDCA5 pic.twitter.com/y9BgZUlyt8 — Exatlón México (@ExatlonMx) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui