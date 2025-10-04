¿Eugenio Derbez, en riesgo de muerte? Mhoni Vidente hace una trágica predicción del actor

Ciudad de México.- La reconocida astróloga nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, recientemente dio mucho de que hablar, debido a que dice que se encuentra rezando por el tan polémico productor y comediante mexicano, Eugenio Derbez, causando una gran conmoción, al haber hecho una trágica predicción ante su más reciente polémica de infidelidad, ¿acaso se encuentra en riesgo de muerte el exactor de Televisa?

Hace poco más de una semana, durante la dinámica llamada El triángulo de las verdades, dentro de La Casa de los Famosos México, la reconocida actriz y presentadora mexicana, Dalílah Polanco, habló de una relación en la que el hombre le fue infiel con una famosa, y que supuestamente le rompió el corazón al enterarse de esto. Aunque no dijo nombres, dio detalles como que en TV Notas filtraron varias fotos, siendo esto la presunta confirmación de que hablaba de Eugenio y Alessandra Rosaldo.

Ahora, tras estas declaraciones, Mhoni a través de su canal de YouTube, hizo una serie de declaraciones del tema, en el que afirmó que la actriz de La Familia P.Luche, tenía una energía muy oscura y negativa, que de seguro le pasó, y por eso es que le iría mal en muchas cosas: "Eugenio, lo que le pasó con Dalílah es que absorbió sus energías oscuras. Recuerden que cuando se tienen relaciones íntimas, las energías se transmiten y se absorben".

Según Mhoni Vidente, de seguro la influencia de su negatividad era tan intensa que que podría haber hecho varios bloqueos personales y profesionales del actor, y que podría haber trascendiendo el tiempo, destacando que incluso el esposo de Alessandra Rosaldo pasaría por fenómenos paranormales en el entorno de Derbez en aquellos años y que su carrera habría atravesado obstáculos provocados por cargas espirituales ajenas.

Finalmente la reconocida pitonista de origen cubano, afirmó que por este motivo, ella se encuentra rezando por el presentador y productor de LOL México, pidiendo una protección a las deidades para liberarlo de cualquier secuela energética que persista en más de una década: "Le estoy pidiendo a todos los arcángeles que lo protejan, porque no era normal esa energía tan oscura que tenía".

Fuente: Tribuna del Yaqui