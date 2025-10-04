Florinda Meza sale en defensa de Ángela Aguilar y habla de sus comparaciones en redes

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz mexicana, Florinda Meza, acaba de ser cuestionada por la prensa por todo el drama que rodea su vida con sus comparaciones con Ángela Aguilar, por lo que no dudó en salir en defensa de la joven cantante del regional mexicano, recalcando que no se debería de juzgar tan duramente a la intérprete de Gotitas Salas, por escándalos en el amor, ya que tiene derecho a vivir su vida privada como quiera.

Después del gran éxito que resultó ser la primera temporada de la serie Sin Querer Queriendo, en la que se habla de la vida del difunto productor y comediante, Roberto Gómez Bolaños, Florinda se convirtió oficialmente en la tercera mujer más odiada de México, y desde ese momento, no ha dejado de ser comparada con Ángela, incluso han asegurado que son parientes, casi como madre e hija.

Dado en que varias ocasiones ha desestimado la importancia que le da a estos señalamientos, hace poco, una vez más habló sobre las comparaciones de la hija de Pepe Aguilar, por haberse casado con el cantante sonorense, Christian Nodal, y ella, destacando que no deberían de hacerle eso a la joven: "Para empezar es muy bonita y yo ya soy una vieja, pero era una joven bella a su edad. Ojalá que por su juventud no caiga en ese juego, porque no es la gente la que piensa así, es un pequeño mundillo que maneja las redes y hace creer cosas que no existen".

Ante esto, la actriz de El Chavo del 8, declaró que ella cree que los intérpretes de Dime Como Quieres, tienen todo el derecho de hacer su vida como deseen pese a las criticas, destacando que al final del día, lo que se dice en redes sociales no es verdad y muchas veces, solo se hacen comentarios para dañar: "He vivido mucho, y sé que no todo lo que circula en internet es verdad. Hay mucha gente inmoral que inventa cosas y se cuelga de la fama de otros, eso es manipulación".

Finalmente, sobre su docuserie, Atrévete a Vivir, Florinda declaró que se verá mucho de su difunto marido Roberto, mejor conocido como Chespirito, destacando que ella va a enaltecer esa habilidad para crear historias y llevarlas a las pantallas para el público y el amor que sentía por su profesión: "Veremos sus telenovelas, su amor con Roberto Gómez Bolaños, cómo vivió su romance, cómo llega a estudiar actuación, cómo llega su primera gran oportunidad y sobre todo cómo vive sus días después de haber perdido al amor de su vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui