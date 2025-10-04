Horóscopos de Nana Calistar para hoy domingo 5 de octubre: Predicciones en la salud, amor y dinero

Ciudad de México.- Los horóscopos de Nana Calistar para este domingo 5 de octubre ya se encuentran listos. Continúa leyendo TRIBUNA para que te enteres de los consejos que hay para cada signo del zodiaco. Conoce cómo te irá en el amor, dinero y suerte durante las próximas horas. Descubre qué te depara el universo para este día y prepárate para aprovechar al máximo las vibras positivas.

Aries

Sin duda alguna, es un buen momento para que recuperes la confianza en el amor. Es ideal que pongas en marcha esa idea de negocio que tienes en mente. Octubre será un mes de cambios y sorpresas que te ayudarán a encontrar la paz.

Tauro

Evita las relaciones complicadas. Buen momento para reflexionar sobre los sentimientos que tienes hacia amigos y familiares. Habrá cambios en tus finanzas que serán muy positivos. Es posible que en un futuro cercano te caiga un viaje que has estado esperando.

Géminis

Ya deja de vivir en el pasado y disfruta lo que hay aquí, ahora. Se aproxima un amor, te recomiendo que no lo rechaces, sin embargo, no aceptes conexiones superficiales. Debes enfocarte en lo que realmente importa. No dejes que el romance caiga con tu pareja.

Cáncer

Es posible que encuentres nuevos amigos a través de tus conocidos. Deja de tomarte las cosas tan personal. Es bueno perdonar, pero tampoco puedes confiar seriamente en alguien que ya te ha herido.

Leo

Veo que se vienen cambios muy positivos en el área económica. Es posible que conozcas a alguien en redes sociales que te llamará la atención. Deja de hacerte expectativas, porque si las cosas no salen como pensabas, te podrías desanimar.

Virgo

Viene una gran racha para ti, llena de oportunidades, pero no debes olvidar que no todos los sueños se cumplen. Es probable que algún amigo te busque porque necesita de tu apoyo y cariño. Lo que pasó ¡pasó! Deja de aferrarte a relaciones del pasado.

Libra

Es buena temporada para cambios y no debes temer, pues se vienen nuevas experiencias y conocerás gente interesante. No olvides de cuidar de ti y no permitirte lastimar por los demás. Mantente atento para identificar relaciones que no son sinceras.

Escorpion

Deberías de empezar a enfocarte más en ti. Cuida tu alimentación y ya cierra esos proyectos que no te aportan nada interesante. Es posible que pronto concretes un negocio que te tiene muy ilusionado. En estos días, se podrían revelar ciertos aspectos que te harán ver cómo realmente son algunas personas a tu alrededor.

Sagitario

Es posible que alguna persona se acerque a ti con muy buenas intenciones; en ella podrías encontrar paz y la posibilidad de una relación duradera. Ten prudencia a la hora de hablar. Es posible que se vengan nuevas oportunidades económicas. No te olvides de ser tú mismo.

Capricornio

Es probable que te encuentres con una amistad del pasado y vuelvan a hacer clic. Olvídate de los celos si estás en pareja y también aprende a no compartir tantos detalles de tu vida privada. Procura alejarte de personas que no aportan nada positivo a tu vida. Podrías tener insomnio, así que procura descansar mejor.

Acuario

Date cuenta de que algunas personas solo te buscan por interés. Diles adiós. Los celos nunca son buenos, si alguien te quiere, se quedará, no tienes más que preocuparte. Es importante que te concentres en mantener buenas finanzas y que te alejes de relaciones pasajeras.

Piscis

Octubre es un mes lleno de trámites y relaciones personales. Buen momento para cuidar tu salud física, sobre todo en espalda y piernas. Podrías terminar tu romance pero conocerás a alguien especial durante un viaje. Aléjate de las amistades tóxicas. El tiempo es ideal para que te cambies el look.

Fuente: Tribuna del Yaqui