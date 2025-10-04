Horóscopos HOY Mhoni Vidente SÁBADO 4 de octubre: Predicciones de amor, dinero y más

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y América Latina, preparó los horóscopos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025, en los que te presenta los mensajes de amor, dinero, trabajo, salud y más. En los horóscopos de Mhoni Vidente, la pitonisa cubana te compartirá las señales que pueden marcar la diferencia en tu día y aprovechar la influencia de los astros para dar pasos seguros. ¡Aquí todos los mensajes!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY sábado 4 de octubre de 2025: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Este sábado 4 de octubre trae consigo la oportunidad de cerrar un ciclo en el trabajo. Una conversación pendiente se resuelve y te abre las puertas a nuevas posibilidades.

Tauro

El área sentimental se renueva: alguien de tu pasado puede reaparecer, pero será necesario que pongas límites claros. En lo económico se recomienda cautela con gastos innecesarios.

Géminis

La creatividad será tu mejor aliada este sábado, dice Mhoni Vidente. Proyectos o ideas que habías dejado en pausa vuelven a cobrar vida.

Cáncer

Será un día para enfocarte en la organización. Los temas familiares demandarán tu atención, pero resolverlos te dará tranquilidad. Una llamada importante traerá noticias que cambiarán tu perspectiva.

Leo

Las energías de este sábado 4 de octubre de 2025 favorecen el reconocimiento en lo profesional; recibirás buenas noticias. Es posible que recibas una propuesta inesperada.

Virgo

Hoy los astros favorecen el análisis profundo. Es un buen día para replantear metas financieras y hacer ajustes en tus planes. Una persona cercana buscará tu apoyo, mostrando la confianza que tiene en ti.

Libra

Este sábado la intuición será clave. Escuchar a tu voz interior te permitirá tomar decisiones correctas, sobre todo en cuestiones emocionales. Un encuentro casual puede convertirse en el inicio de algo positivo.

Escorpio

El día se presenta con movimientos intensos. Cuida tu temperamento y evita confrontaciones innecesarias. Sin embargo, también es momento de demostrar tu liderazgo en un tema que requiere firmeza.

Sagitario

Tu energía se enfoca en lo personal. Los astros marcan un día propicio para cuidar tu bienestar físico y mental. En lo profesional, se vislumbran avances si mantienes la constancia.

Capricornio

Este sábado 4 de octubre será favorable para definir acuerdos importantes. Una oportunidad de crecimiento aparece en el plano económico, pero deberás actuar con rapidez.

Acuario

La creatividad y la innovación estarán de tu lado este fin de semana; será muy bonito para ti. Podrás resolver problemas de manera distinta y sorprender a quienes te rodean.

Piscis

Hoy es un día para confiar en tu capacidad de adaptación. Aunque surjan imprevistos, sabrás manejarlos con inteligencia. En lo laboral, se recomienda paciencia, pues pronto verás resultados de tus esfuerzos.

Fuente: Tribuna